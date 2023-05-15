港島停電｜還原事發經過拆解出錯原因　源於14年前切電纜未封實口

港燈上月19日供電系統發生故障，導致港島多區出現約一小時電力中斷，今（15日）向機電署提交報告。港燈輸配電科總經理葉崇泰重組當日案發經過，指工程師當日手持能源系統電路圖進行調試及操作開關，惟其未有留意到現場電纜的標示，加上沒有覆檢機制，終致意外發生。



港燈營運董事鄭祖瀛表示，此事非工程師單一的責任。據了解，港燈14年前為數碼港275千伏電力開關站的網絡之時，轉為後備之用的涉事電纜，被切斷連接之後進行的「封口」不是一個正式的絕緣安排，亦即當時後備電纜電路仍與氣體絕緣開關設備（GIS）相連接。工程師時至今年4月進行15至20年一次的維修工作後，逐一為電路網絡通電，才會意外導致「三相接地」，釀成停電意外。



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港島多區於上月19日凌晨電壓驟降，多幢大廈、交通燈及街燈電力中斷，歷時48分鐘。港燈早前調查時已確認，事發原因是數碼港電力開關站駁錯後備電纜而導致故障，惟其原因仍然未明。在事發後一個月，港燈終向機電署提交報告，並在下午召開記者會交代事發經過。

港燈輸配電科總經理葉崇泰重組事件時指，當時數碼港電力開關站要進行維修工程，當中程序包括須打開開關，由於屬於275千伏高電壓裝置，須抽走絕緣氣體及檢查內部部件等，故需用上能源系統電路圖，惟電路圖沒有清楚顯示已接駁至後備電纜。

他補充，雖然現場相關電纜有標示為「SPARE」、即「後備」的字眼提醒，惟現場標示沒有表明相關電纜已連接至開關設備。涉事現場工程師有按程序檢視現場情況，惟開關設備下放有一個防火箱，「所以成個過程中睇唔到有電纜連接開機。」此外，由於港燈現行沒有指引要進行覆查機制，故完成整個翻新工序後亦沒有覆檢，即沒有其他工程師監督，終致事故發生。

▼ 4月19日 港島多區停電情況 ▼



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港燈營運董事鄭祖瀛強調，港燈並非在這次事件前完全無得悉後備電纜，因現場及其他的電路圖圖紙都有標示到，惜工程師可能因為「就手」只依靠能源系統電路圖，而無留意有其他圖紙有標示該後備電纜，「佢睇唔到，我相信係警覺性問題，唔係話做錯啲咩。」不過，他亦指，涉事工程師現時已調職至後勤部門 （support department），待其恢復信心，並通過評估後，才重返原有崗位。

如果無電纜駁住，唔應該有𠵱個防火箱，即係話佢無去懷疑，佢去懷疑時但無求證，利用返佢以前嘅經驗去做依件事。 港燈營運董事鄭祖瀛

鄭祖瀛補充，今次事件非單一責任，若現場及電路圖圖紙有明確標示，或可免此事故發生，「咁就唔使花好大嘅努力去求證𠵱個電纜係咪存在。」被問到當時未有在能源系統電路圖標示是否屬錯誤決定，他則指，當時的決定是因為此後備電纜平時不會用，故認為不用在能源管理圖上出現，加上當時想法以為現場看一定不會遺漏，「今次事件發現去到現場睇，都會察覺不到電纜嘅存在，依個先係最大問題。」

至於為何當時未有將電纜與電力開關站分離，他則相信當時判斷是基於當時情況，因當時正在改造電網，如分駁電纜或有風險，加上若有大事故發生，亦可快速駁回電纜恢復現狀，「唔會將責任全放喺前人身上，我哋做理層都有責任確保系統管理正常。」但鄭祖瀛被問及是否問題遲早會發生，他直指「我都唔識答」，並表示「只要有一個同事講出嚟，我哋都已經可以改善到」

根據港燈向外公布，2009年改變數碼港275千伏電力開關站的網絡之時，四組電纜原本接駁堅尼地道電力開關站及田灣電力開關站，兩組海底電纜駁至南丫發電廠，其中兩組電纜接駁馬師道電力開關站，另外兩組電纜則留待系統擴建之用，一頭接駁數碼港電力開關站，另外一頭則斬斷，並作出「全密封封口」。

▼ 4月20日 港燈晚上10時會見傳媒講解電力故障初步調查結果 ▼



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據了解，兩組電纜作為後備之用，日後有需要可伸延至其他開關站，或者於電力開關站出現故障的時候，通過兩組電纜駁電進行緊急維修。不過，由於當時港燈為兩組電纜切口之後再進行的「封口」，並非一個正式的絕緣安排，形容是「斬斷後一路冇郁」，所以相關設備需待15至20年進行一次的翻新工程，即直至事故當天，方會被發現仍然與氣體絕緣開關設備（GIS）連接，一旦通電，則會發生短路事故。

據知，工程師整個調試過程之中不需要接駁相關電纜，只需要嘗試通電。他更換損耗零件之後再次裝嵌，為確保能夠正常通電，所以進行調試，工程師首先為有用電纜啟動開關，再逐一為其他電路網絡嘗試通電，其中相連接的後備電纜已與GIS接駁，繼而一同通電，導致今次意外發生。雖然港燈目前已即時將後備電纜與氣體絕緣開關設備（GIS）短暫分離，但仍要向供應商購買設備完全隔開兩者，故此預計今年7月方能完成相關安排。