盧寵茂稱高峰期急症室病人或等逾8小時　容海恩批未為縮短訂指標

公立醫院急症室輪候時間極長，醫務衞生局局長盧寵茂今（17日）在立法會回應議員口頭質詢時指，今年平均次緊急及非緊急病人輪候時間分別為124分鐘及158分鐘，一些季節性時期有輪候超過8小時情況出現。



多名議員批評當局未有明確指標如何縮短輪候時間，新民黨容海恩指醫管局網站顯示多間醫院輪候時間超過8小時，當「超過8小時」後就再不顯示，認為透明度不足，「要犧牲幾多病人性命先有（縮輪候時間）指標呢？」



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盧寵茂回應立法會有關縮短病人輪候時間的口頭質詢時，指急診室按臨床情況劃分危殆至非緊急共5級，當中危殆的一級輪候時間是0分鐘、95%的二級危急病人等候時間約15分鐘、90%的三級緊急病人等候時間則30分鐘內。他稱該三級病人已涵蓋整個急症室約一半病人數目。

次緊急及非緊急病人平均輪候時間為124分鐘及158分鐘

他說，按今年數據，第四級次緊急及第五級非緊急病人平均輪候時間分別為124分鐘及158分鐘，強調較長的輪候時間主要因季節性改變，例如流感高峰、新冠增加等，「8個鐘係某啲季節性、特別多輕症，病人經評估後無即時生命危險。」

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盧寵茂稱暫未計劃以非緊急救護車分流病人至其他醫院

問及會否考慮用非緊急救護車分流候診病人至其他醫院，盧寵茂稱未有該計劃，重申非緊急救護車是運送行動不便或有精神感官障礙病人「點對點」往醫院，以及轉院出院等，在2022至23年度276架非緊急救護車，共接送病人逾56萬次，現時仍會繼續集中工作在接送病人出院轉院上。

容海恩：要犧牲幾多病人性命先有指標呢？

議員容海恩直言對盧寵茂回應非常失望，批評當局未提出實際指標如何縮短輪候時間，「要犧牲幾多病人性命先有指標呢？」她稱有病人甚至要等10幾20小時仍未見到醫生，又批評醫管局網上系統顯示多間醫院輪候時間超過8小時，「多過8個鐘就唔寫，透明度不足！」

議員陳凱欣亦稱一些輕症、非緊急病人因家庭背景等因素，只能選擇急診服務，「小朋友夜晚發高燒，家長可能只知去急症，去到話個BB無生命危險就要等8個鐘，好唔人道。」她認為局方應跳出原有框框，想出其他辦法減省輪候時間，如資助病人前往流動醫療車求診等。

議員林素蔚則稱接獲不少市民反映，染新冠後到私家醫院求診，對方稱無病床、著病人到公院急症室排隊，質疑局方未與私家醫院協調。盧寵茂指，現時新冠已踏入新階段，有新的處理模式，大部份輕症可往普通科或私家門診求醫。

盧又續稱，局方會考慮非政府機構服務，亦設特別酬金、兼職計劃等網羅更多醫生護士工作，也已提出基層醫療發展藍圖，倡議一人一家庭醫生等，強調「小病在社區」，並再次呼籲輕症病人不要前往急症室，以免浪費服務資源，影響緊急服務病人。