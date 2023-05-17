新冠疫情｜歐家榮指二次感染率約11%　平均隔近9個月再確診

本港在新冠疫情肆虐三年後，逐步邁向復常，但近日似有升溫跡象，不少人均告確診。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，本港二次感染比率約11%，而病人兩次感染的間距介乎31至1054日，中位數及平均數分別是276日及264日，換言之，已二次感染的病人平均隔約9個月會再度感染。



由於衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生正值休假，歐家榮今日(17日)以署理傳染病處主任身份，出席醫管局研討會，總結疫情數據及分享經驗。他表示，目前檢測的污水含新冠病毒水平，與去年12月相若，亦已「見頂」，故疫情仍有待觀察。他其後亦血傳媒透露，認同早前有學者估計每日約一萬人確診的推算，認為數字合理。

他在會上交代二次感染個案數據，指病人兩次感染個案相隔時間介乎31至1054日，中位數是276日，平均數是264日，換言之，已二次感染的病人平均相隔近9個月，便已再感染。

歐家榮強調，與之前的變異株相比，目前沒有証據顯示Omicron亞系變種，較以前的變異株毒性增強。他指，隨著醫療等系統的增強，加上廣泛應用及處方新冠口服藥，疫情已於去年年底轉移為上呼吸道感染。

他又指，疫情由2020年初爆發至2022年5月，錄得逾9300人不治，年齡最大者為112歲。而去年6月至今年1月，則錄得有3700多人離世。

歐家榮說，新冠死亡個案主要為長者、長期病患以及沒有接種疫苗的人士，絕對致死率在第五波疫情後逐漸下降，反映大多數市民已建立免疫屏障