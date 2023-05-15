雙疫夾擊｜新冠嚴重病例激增　流感累奪134命　增1名13歲女童亡

新冠及季節性流感疫情同時夾擊，嚴重及死亡個案急增令人關注。衞生防護中心監測顯示，今年第18周（4月30日至5月6日）共159宗新冠嚴重及死亡個案，按周急增40宗或33.6%。流感季節至今已累計錄得134人死亡；最新再增一宗兒童死亡個案，涉及一名感染甲型（H3）流感的13歲女童，曾出現敗血症及休克。



根據最新監測數據，在4月30日至5月6日一周，新冠病例於普通科門診求診率升至每千診症251.8例，即每10名求診人士中便有多於2名感染者。而在社區檢測中心/社區檢測站，以及在公共衞生化驗服務處所收集的樣本中，陽性比率亦升至接近三成。醫務衞生局局長盧寵茂早前表示，近期多項新冠監測數字上升，推算每日有達1萬人確診。至於流感方面，私家診所每千診症錄得56.8宗流感樣病例，較前一周稍跌。

新冠群組爆發報告持續增加，4月30日至5月6日共錄80宗爆發報告，包括43個學校群組及34個院舍群組，較前一周的58宗報告急增近四成，影響448人。自今年流感季節開始以來，已累計錄得138宗流感爆發報告，涉773個病例；最新降至一周錄得24宗爆發群組，現時整體流感樣疾病爆發個案數目處於低強度水平。

流感入院率方面，整體公立醫院主要診斷為流感的入院率降至0.52（每一萬人口計），約為中強度水平，但仍超過0.25的基線水平。其中「一老一幼」的流感入院率偏高，按該年齡組別每萬人口計，0-5歲兒童相關比率為3.24，65歲或以上人口相關比率為1.1。

兩種疫情同時夾擊，恐會重創長者、長期病患者等高風險人群。其中由流感季節開始至最新統計日（4月2日至5月10日），已錄234宗確診流感並需入住深切治療部的成人個案，當中132人死亡，包括114名65歲或以上長者。另外有3宗18歲以下嚴重個案，當中兩人死亡，包括一名17歲男童，以及新增的13歲女童死亡個案，二人均沒有接種流感疫苗。

新冠方面，嚴重及死亡個案最新升至一周159宗，單日死亡個案7天平均數升至9.1宗以上，超過今年2月、未放寬口罩令時水平。自今年1月30日至5月10日，經初步評估為死因與新冠病毒有關的死亡個案累計達283宗。

衞生防護中心呼籲，包括兒童及長者等有較高風險人士，應盡快接種流感疫苗。（資料圖片/廖雁雄攝）

就近日新冠及流感個案上升，衞生防護中心呼籲，包括兒童及長者等有較高風險人士，應盡快接種流感疫苗。此外，同時患上流感和新冠病毒病的患者有較大可能出現嚴重併發症甚至死亡，因此接種流感疫苗與新冠疫苗同樣重要。