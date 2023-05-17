醫衞局及醫管局分別與內地代表團會面　促進兩地醫療衞生領域交流

醫務衞生局局長盧寵茂教授今日（17日）分別與北京市衞生健康委員會港澳台辦公室主任鮑華、天津市衞健委副主任韓曉芬，以及上海市衞健委副主任虞濤及他們率領的代表團舉行會議。盧寵茂在會議止介紹香港在醫療衞生領域的最新發展情況，指隨着香港和內地實現全面通關，將會致力不斷加強和深化兩地的交流和合作，共同為推動國家「健康中國」的重要戰略作貢獻。



醫院管理局主席范鴻齡及行政總裁高拔陞今日亦與國家衞生健康委員會黨組成員、國家中醫藥管理局黨組書記余艷紅教授率領的代表團會面，就中醫服務和中西醫協作交換意見，並就推動香港中醫藥發展相關議題進行交流。



醫務衞生局局長盧寵茂今日（17日）分別與北京市衞生健康委員會港澳台辦公室主任鮑華、天津市衞健委副主任韓曉芬，以及上海市衞健委副主任虞濤及他們率領的代表團舉行會議，探討加強醫療衞生領域的合作。

會議上盧寵茂向各代表團介紹香港在醫療衞生領域的最新發展情況，而代表團也分享了各自城市在醫療衞生發展方面的經驗和成果，與會者在優化醫院管理、改善公共衞生、提高醫療服務質量等方面進行了深入交流。

盧寵茂指北京市、天津市和上海市一直和香港保持緊密的合作關係，香港與這三個城市在醫療衞生領域的合作有巨大的潛力和空間。隨着香港和內地實現全面通關，特區與內地各省市在醫療衞生發展方面的交流和合作也變得更加緊密和頻繁，將會致力不斷加強和深化這種交流和合作，促進區域間醫療衞生的發展，從而提高醫療衞生服務的質量和效率，共同為推動國家「健康中國」的重要戰略作貢獻。

另外，醫院管理局主席范鴻齡及行政總裁高拔陞今日亦與國家衞生健康委員會黨組成員、國家中醫藥管理局黨組書記余艷紅教授率領的代表團會面，就中醫服務和中西醫協作交換意見，並就推動香港中醫藥發展相關議題進行交流。

醫管局自去年十一月起開展「大灣區中醫訪問學者計劃」，邀請內地資深中醫專家來港交流，落實大灣區中醫藥高端人才培養，構建兩地醫療人才專業交流平台。余艷紅欣悉醫管局積極配合落實《粵港澳大灣區中醫藥高地建設方案（2020至2025年）》，並支持與認同粵港兩地深化交流，她亦認同香港的醫療工作，對醫管局大力推展中西醫協作服務表示欣賞，國家中醫藥管理局會繼續指導及支持香港在這方面的工作。

國家中醫藥管理局代表團下午亦到訪靈實醫院，了解大灣區中醫專家於該院為香港中醫師提供高階臨床培訓的效果，並初步探索中西醫協作服務模式和新病種的情況，期間亦與中西醫護人員交流討論，了解本港中西醫協作的最新發展。