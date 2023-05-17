醫管局研討大會　探討如何持續提升醫療質素

一連兩日的醫院管理局研討大會昨日和今日在香港會議展覽中心舉行，雲集逾6,700名本地、內地與海外的醫護專業人士，就不同範疇知識交流切磋，可謂陣容鼎盛，是醫療界一大盛事。踏入第二天的研討大會，將會繼續探討不同課題，其中必不可少的當然是環繞醫療質素和病人安全的題目。



撰文：醫院管理局質素及安全總監黃立己醫生



一連兩日的醫院管理局研討大會在會展舉行，雲集逾6,700名醫護專業人士交流；研討大會探討不同課題，包括醫療質素和病人安全題目，探討醫院認證的前路與可行性。（醫管局圖片）

隨著人口老化、人口增加、醫療科技進步，醫療服務需求亦不斷增加，並越趨複雜；醫管局其中一項重要策略方向，就是要確保病人安全及改善醫療服務質素。我們一直透過持續質素改善機制 (Continuous quality improvement system) 確立公立醫院的良好風險及質素管理系統，這是改善醫療服務質素的重要基石。

醫管局過去在各醫院聯網推行多項質素改善措施，包括成立早期事故通報系統，定期的風險通報，公布醫療風險警示事件以增加透明度等；各醫院亦會不時舉辦員工論壇，就過去有學習價值的事件交流。醫管局總辦事處及各個醫院聯網亦有負責質素與安全的部門，有系統地、專業地管理與提升質素和病人安全有關的工作，並就相關事件提供專業意見與分析。我們希望透過以上措施達致汲取重要經驗，推出減低風險的策略，提升醫療服務質素。

除此之外，還有甚麼方法能持續推進改善醫療質素呢？大家可以留意今天研討大會其中一節課題，我們將會探討發展醫院認證的前路與可行性。

一連兩日的醫院管理局研討大會在會展舉行，雲集逾6,700名醫護專業人士交流；研討大會探討不同課題，包括醫療質素和病人安全題目，探討醫院認證的前路與可行性。（醫管局圖片）

醫院認證是全球趨勢，世界各地有不少醫療機構甚至同時參與多種認證標準，以提升醫療質素與保障病人安全。醫院認證的目的是有系統地、客觀地評估醫院自身管理、設施和運作等的潛在風險與不足之處，從而持續改善服務質素。

曾經有朋友問我會否覺得參與醫院認證有如考試「拿沙紙」。我覺得無論任何事，調整心態，無忘初心，是最最重要。

調整心態──我們不必視醫院認證為「考試」，我們重視的是過程，借助第三方的獨立評核程序，評估醫院的服務管理，不斷尋求改善空間；

無忘初心──我們的最終目的，就是要保障病人安全，提升病人滿意度。正如很多企業和機構都會重金聘請「道德黑客」合法地攻擊自己的網絡保安系統一樣，其目的是想測試程式漏洞，幫助公司移除病毒和修復漏洞，提高系統安全性。

今次醫管局研討大會正正提供了一個很好的機會與平台，讓專家們一起探討公立醫院未來長遠參與醫院認證的可行性，以確保醫院的服務質素得以持續改善與提升。

醫管局一直透過持續質素改善機制 (Continuous quality improvement system) 確立公立醫院的良好風險及質素管理系統，這是改善醫療服務質素的重要基石。。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

