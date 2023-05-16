廣東衞建委指正籌備港醫護赴廣東交流　涵蓋傳染病科及實驗室人員

撰文：呂穎姍
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醫管局推出大灣區醫療人才交流計劃，首批醫護早前已來港並投入服務。廣東省衞健委黨組書記和主任朱宏今在醫管局研討大會透露，正籌備讓香港傳染病科醫生、感染控制科護士，以及實驗室人員赴廣東交流。

另外，港大深圳醫院院長張文智透露，自通關後，不少香港患者特意跨境到港深醫院做關節手術，未來會繼續在醫院推動「打包收費」，冀令收費更透明。

▼ 醫管局大灣區醫療人才交流計劃 ▼

醫管局推出大灣區醫療人才交流計劃，首批83名醫護早前已來港作交流。廣東省衞健委黨組書記和主任朱宏今日在醫管局研討大會中透露，除通過大灣區醫護交流計劃，對港輸出約83名醫生、中醫及護士外，未來數周亦會有香港的醫護來廣東交流，當中包括香港傳染病科醫生、感染控制科護士及實驗室人員。

廣東省衞健委黨組書記和主任朱宏今在醫管局研討大會透露，正籌備讓香港傳染病科醫生、感染控制科護士，以及實驗室人員赴廣東交流。 （呂穎姍攝）

港深醫院第2期設施料2025年落成　將再增一千張病床

港大深圳醫院現任院長張文智亦在研討會中指，近期有香港患者特意跨境到港深醫院做關節手術，由於輪候時間較快，加上醫院的模式與香港相若，故有一定的優勢。他又指，醫院未來會繼續推動「打包收費」，以令收費更透明，而在2025年第2期設施落成後，能再增1,000張病床，希望可以服務更多的病人。

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