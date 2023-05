醫管局研討大會今展開　范鴻齡：政府資源是醫管局後盾

醫管局事隔兩年在會展重辦研討大會,於今明兩日舉行。醫管局主席范鴻齡在開幕致辭時感謝醫護在過去三年來的付出,亦感謝中央政府在第五波疫情時的支持。他指,未來醫管局會繼續到海外不同地方招聘海外醫生,以舒緩醫管局人手問題。



國家中醫藥管理局黨組書記、副局長余艷紅致辭時則鼓勵香港中醫師回內地執業,並指香港與內地應繼續共謀醫療發展,利用地源、語言和資源優勢,加強與各國各地就醫療衞生交流合作,積極參與建設「健康絲綢之路」。



續到海外招聘醫生、推大灣區人才計劃解人才荒

醫管局今明兩日在會展舉辦研討大會,吸引近6700人參與,當中包括約120名海外、內地及本地知名專家擔任講者。醫管局主席范鴻齡在開幕致辭時表示,經過三年來的疫情,香港已全面復常,很高興今年重辦研討會,可以與海外及內地專家重聚。他續指,疫情為醫管局帶來不少的挑戰,感謝醫護在過去三年來的付出。他亦特別提到,中央政府在第五波疫情時的支持,包括派多人手支援醫管局。

港府在財政預算案宣布會撥款900億予醫管局,范鴻齡表示,醫管局會運用相關資源去改善提升本地醫療設施,以應付未來人口老化的挑戰,「港府的資源永遠是醫管局的後盾。(The source supprt of HKSAR government is always the HA most reliable backup.)」至於在人手方面,他則指,未來醫管局會繼續到海外不同地方招聘海外醫生,另亦會擴展現行的大灣區人才計劃,以舒緩醫管局人手問題。

事隔兩年,醫管局在會展重辦研討大會,並在今明兩日進行。(張浩維攝)

國家中醫藥管理局黨組書記、副局長余艷紅則表示,過去三年的疫情,證明「中西合璧」的治療方案結合有效,並引述國家主席習近平在二十大的報告,提到把人民健康放在優先發展戰略地位。她又認為,香港與內地應繼續共謀醫療發展,利用地源、語言和資源優勢,加強與各國各地就醫療衞生交流合作,積極參與建設「健康絲綢之路」。

政務司司長陳國基致辭則表示,醫管局一直是政府重要的伙伴,並在今年財政預算案撥款900億予醫管局。面對人口老化問題,醫管亦從不同途徑局積極增加人手,包括4月到英國倫敦招攬非本地培訓醫生、推出員工低息貸款及研究延遲醫護退休年齡。醫管局行政總裁高拔陞則在致辭中補充,醫管局會利用相關撥款,改善公院的醫療設施並引入智慧醫療,而醫管局自去年底推出的員工低息貸款已有超過1100人申請。