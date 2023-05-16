醫管局研討大會今展開　范鴻齡：政府資源是醫管局後盾

醫管局事隔兩年在會展重辦研討大會，於今明兩日舉行。醫管局主席范鴻齡在開幕致辭時感謝醫護在過去三年來的付出，亦感謝中央政府在第五波疫情時的支持。他指，未來醫管局會繼續到海外不同地方招聘海外醫生，以舒緩醫管局人手問題。



國家中醫藥管理局黨組書記、副局長余艷紅致辭時則鼓勵香港中醫師回內地執業，並指香港與內地應繼續共謀醫療發展，利用地源、語言和資源優勢，加強與各國各地就醫療衞生交流合作，積極參與建設「健康絲綢之路」。



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續到海外招聘醫生、推大灣區人才計劃解人才荒

醫管局今明兩日在會展舉辦研討大會，吸引近6700人參與，當中包括約120名海外、內地及本地知名專家擔任講者。醫管局主席范鴻齡在開幕致辭時表示，經過三年來的疫情，香港已全面復常，很高興今年重辦研討會，可以與海外及內地專家重聚。他續指，疫情為醫管局帶來不少的挑戰，感謝醫護在過去三年來的付出。他亦特別提到，中央政府在第五波疫情時的支持，包括派多人手支援醫管局。

港府在財政預算案宣布會撥款900億予醫管局，范鴻齡表示，醫管局會運用相關資源去改善提升本地醫療設施，以應付未來人口老化的挑戰，「港府的資源永遠是醫管局的後盾。（The source supprt of HKSAR government is always the HA most reliable backup.）」至於在人手方面，他則指，未來醫管局會繼續到海外不同地方招聘海外醫生，另亦會擴展現行的大灣區人才計劃，以舒緩醫管局人手問題。

事隔兩年，醫管局在會展重辦研討大會，並在今明兩日進行。（張浩維攝）

國家中醫藥管理局黨組書記、副局長余艷紅則表示，過去三年的疫情，證明「中西合璧」的治療方案結合有效，並引述國家主席習近平在二十大的報告，提到把人民健康放在優先發展戰略地位。她又認為，香港與內地應繼續共謀醫療發展，利用地源、語言和資源優勢，加強與各國各地就醫療衞生交流合作，積極參與建設「健康絲綢之路」。

政務司司長陳國基致辭則表示，醫管局一直是政府重要的伙伴，並在今年財政預算案撥款900億予醫管局。面對人口老化問題，醫管亦從不同途徑局積極增加人手，包括4月到英國倫敦招攬非本地培訓醫生、推出員工低息貸款及研究延遲醫護退休年齡。醫管局行政總裁高拔陞則在致辭中補充，醫管局會利用相關撥款，改善公院的醫療設施並引入智慧醫療，而醫管局自去年底推出的員工低息貸款已有超過1100人申請。