共創明Teen｜顏汶羽倡第二期擴至高中生　包括劏房戶以外基層群組

政府去年9月推出「共創明『Teen』」計劃，以1比1配對友師方式，協助初中基層學生擴闊視野，截至今年2月底有16名友師及21名學員退出計劃，政府正考慮推出第二期計劃，或增加學員名額及擴大目標群組。民建聯立法會議員顏汶羽認為，目前計劃主要針對劏房戶基層，認為第二期可擴大至其他基層群組，亦可擴展至中四及中五學生，他又建議可用地域配對友師及學員，拉近雙方距離。



▼2022年10月29日 「共創明teen」計劃啟動禮及迎新日▼



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顏汶羽今（18日）在電台節目表示，因每名參加者都有所調整，一年間「進進出出」不足為奇，認為退出的比例非常低。他稱自己亦有擔任友師，部份友師與學員關係緊密、部份則較疏離，主要視乎雙方時間及性格上的配合。

他認為，第二期計劃在配對上可做得更好，例如考慮兩者在地域上的匹配，若熟悉同一區可拉近距離，而學童職場意向也是重要考慮因素之一。顏汶羽又建議第二期可擴至劏房以外的其他基層群組，亦可開放予中四五學生參加。

立法會議員、教聯會副主席鄧飛則稱，退出的友師及學員比例不足1%，認為不算高；又稱一比一教導學生壓力相當大，或有友師不適應輔導計劃退出。他稱坊間有傳聞指友師沒時間接觸學員，建議可設「最低消費標準」，要求友師最少要見學員多少次等。