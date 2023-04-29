共創明Teen｜信和集團安排20場體驗活動供學員參加　員工化身友師

政府支援基層家庭學生的「共創明『Teen』計劃」正進行，其中信和集團表示，與不同團體合作籌劃約20場多元化體驗活動，邀請員工擔任義務友師，活動內容涵蓋創新科技、文化傳承、人生規劃及可持續發展等，吸引約500名學員和友師參與，拓寬學員視野，啓發他們探索更多個人發展的可能性。



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信和表示，為讓學員開闊眼界，集團特別安排各類綠化及戶外活動體驗，包括在香港黃金海岸酒店的黃金海岸綠悠農莊體驗都市耕作，學習「農場到餐桌」(farm-to-table) 飲食概念；透過大澳文物酒店及周邊環境的導賞團，讓學員發掘棚屋的傳統及文化，以及大嶼山漁村歷史遺產的獨特自然風貌；參觀信和創意研發室及參與STEM工作坊，探索創新技術解決方案，啟發學員的創意及科學思維。

集團亦與團體夥伴共同策劃多元化活動，向年輕一代推廣可持續發展理念，包括透過珊瑚保育工作坊、清潔海灘等，提升學員對海洋保育的意識；學員亦透過參觀香港富麗敦海洋公園酒店和香港黃金海岸酒店，以及酒店管理人員及行政總廚的分享活動等，加深對本港酒店業及可持續發展旅遊的了解。

信和表示，來自不同集團旗下不同業務範疇的友師，透過「師友配對」及「個人發展規劃」活動，與學員分享人生經驗；旗下奧海城及香港黃金海岸酒店亦為學員提供「工作影子」機會，讓他們在友師的指導下，親身體驗商場及酒店不同崗位的工作，啟發他們探索更多發展路向。

信和集團集團聯席董事兼人力資源總監廖懿妮，年輕人是創造更美好未來的關鍵，很高興參與這項計劃，與各界攜手扶持學員增加上流機會，為協助基層家庭出一分力；她感謝同事的踴躍參與擔任友師，鼓勵學員從小培養良好的價值觀，訂立目標。