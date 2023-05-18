涉非禮懷孕婦　督察自辯指事主政見屬「黃」　所養狗隻叫「popo」

已婚高級督察涉非禮懷孕三個月女店員案，案件今（18日）在九龍城法院續審。控方傳畢所有證人，裁判官裁定案件表證成立。被告出庭自辯作供，指事主為涉案貨品界別的「女神」，有數十人聲稱要追求她。被告又形容事主的銷售手段「比較特別」，指她曾在店內突然「用兩個胸撞埋黎」，被告則即縮開並表示不想兩人有「閒言閒語」。被告亦指事主及其丈夫的政見是「黃」，更會將其養的狗隻改名為「popo」。



被告李卓賢，33歲，被控一項非禮罪，及一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪，指他於2021年11月23日，在香港九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期的一間店舖內，非禮X；並向X及Y提議給他們金錢，以換取X不追究他涉非禮的案件。

被告指X銷售手段「比較特別」 「主動拎胸撞埋嚟」

被告自辯稱，他從小便喜歡購買及收集涉案貨品，更是某相關Facebook群組的版主，X則在該貨品界別被稱之為「女神」，更有數十人聲稱要追求她。另涉案店舖老闆亦是該群組的活躍份子，兩人曾因八鄉少訊中心的事務有接觸，故對方知道被告是警察。

被告續指，X自2019尾開始跟進被告的訂單，其後X主動索取被告的電話。兩人初時多談及訂購貨品事宜，但X曾向其表示工作「唔夠數」，叫被告幫手購買貨品。被告形容X的銷售手段「比較特別」，會對客戶「痴身痴勢」，並「主動拎胸撞埋嚟」。

被告憶述，他某天在店舖看貨品時，X突然「用兩個胸撞埋黎」。被告稱：「（當時）我係縮開」，之後向X指兩人均在該界別「幾出名」，雖然明白她「Sell客會咁」，但被告與她的客戶不同，故不想有「閒言閒語」，X聽罷表示「收到」。

指X常「聲稱」遭非禮 未有依被告建議報警

被告又指，X後來稱讚被告很有學識，稱：「好想有嗰咁既親哥哥」，但被告自言明白這只是X的「sell客手段」，故未有理會。X之後開始稱呼被告為「阿哥」，私下會聊及養狗心得，又不時會問被告索取意見。

及至2021年尾，被告見到X口腫面腫便問她是否懷孕，X聞言十分驚訝被告竟然知道，又叫他不要告訴其他客人。兩人自此不時會談及懷孕的事宜，X有一次提及她有「谷奶」情況，問被告的妻子懷孕時怎樣解決，被告則回應她妻子沒有此問題。

問及X是否提到多次遭人非禮，被告稱：「多囉，佢成日都俾人非禮㗎啦，聲稱！」，指X至少向其提及3次被非禮，被告則曾建議她報警。被告稱他後來有問過X有否報警，X稱：「無嚕，嗰客宜家好聽我話，無報警嚕」。

指X和丈夫「唔太認同政府」 所養狗隻名為「popo」

被告另指，他不曾向X透露過警察身份，只自稱任職類似EO（行政主任）工作。被告又自言知道X及其丈夫的政見是「唔太認同政府」，因為她的Facebook頭像曾一度轉成黑色、封面圖片則轉為獅子山人鏈等，他形容：「正常香港人都知咩意思啦」。被告再指，有一次在店舖休息室，X突然尷尬地問他的政治立場，被告回應稱：「我好中立睇呢件事」，X聞言指她屬於「黃」，老公更是「深黃」。被告亦指，X所養的史納莎名為「popo」，她在反修例運動期間經常用此作宣傳，呼籲其他人到店舖光顧。

此外，拘捕警員廖浩川（音譯）早上作供，指案發晚與同僚趕到案發商場，見到X的丈夫Y 捉著被告，X則站在附近。廖之後上前帶被告到涉案店舖，期間被告步履不穩，更跌倒在地上，並向廖表示他喝了兩杯威士忌，現在感腳軟。廖隨即扶他到一邊休息，期間聞到其身上少少酒氣。被告之後向廖表示，他的職業是警總刑事支援部的高級督察，現飲醉酒感頭暈、作嘔，隨即吐出少量泡沫。警方其後安排將被告送院。

案件明續。

案件編號：KCCC218/2022