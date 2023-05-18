Baby-Clan稱一次付清購三物業　實為董事名下　擁四層樓值1800萬

親子用品網店「Baby-Clan」因預售尿片套票但無交貨，公司女董事和男高層被海關拘捕，二人獲准保釋。

翻查資料，公司董事吳文鳳名下有至少四個物業，市值逾1800萬元。Baby-Clan曾於社文平台聲稱，公司購入三個分別於屯門及洪水橋物業出租，又稱是一筆過以現金付清三個單位的樓價，惟《香港01》發現，至少兩個物業均在吳文鳳名下，並在購入後數個月獲銀行承按。



逾20名苦主家長今早（18日）再到Baby-Clan的辦公室，要求店方交代。（鄭子峰攝）

涉事的Baby-Clan親子網是以Baby-Clan.com Limited營運，公司於2021年7月成立，唯一董事兼股東為吳文鳳。至於周三（16日）被海關帶走的46歲公司負責人，據悉為公司秘書、吳文鳳的丈夫袁偉傑。

據Baby-Clan於2021年的專頁帖文，指公司購入三個分別於屯門置樂利寶大廈、珺瓏灣及洪水橋新盤LYOS兩房連花園的單位，又稱是一筆過以現金付清三個單位的樓價，收樓後會低於市價出租。

不過《香港01》記者發現，現時未有資料顯示Baby-Clan.com Limited名下有物業，上述屯門置樂利寶大廈、珺瓏灣的單位，為吳文鳳私人持有，分別於2020年和2021年，以483.6萬元及400萬元購入；而LYOS則未有資料。

帖文所指的一筆過付清買樓款項，亦與事實有出入。利寶大廈及珺瓏灣單位收樓後數個月，有獲銀行批出按揭的紀錄；另外兩個單位則收樓當日已獲銀行承按。所有單位現時仍未還清按揭。

除上述單位外，吳文鳳亦持有另一個利寶大廈及珺瓏灣二期單位，兩個單位均於收數當日獲批按揭。單計吳文鳳名下的四個單位，市值合共逾1800萬元。

海關昨日拘捕一間尿片零售商男負責人，據悉為網上尿片網站「Baby-Clan」公司秘書袁偉傑。（讀者提供相片）

海關今日（18日）召開記者會交代Baby-Clan案詳情，指3月起收到多名市民舉報，截至昨日共接獲216宗個案，均涉及付款後要求送貨但無貨，而且不安排退款，總款額23萬元，當中最大一宗個案涉及1.8萬元，事主購買了300張套票。

海關指懷疑涉案商戶違反「不當接受付款條例」，昨日拘捕46歲男負責人，再於今日較早時候拘46歲女董事，現時二人保釋候查。

▼5月18日 「Baby-Clan」20多名持尿片套票顧客到辦公室追討▼



+ 13

Baby-Clan過去一直有推出「尿片套票」，並今年1月聲稱將會加價。不過，在家長趁低吸納套票後，又店舖突將套票減價，已購入套票的家長又要「硬食」上漲的新差價，形同「炒燶期貨」，引來消費者不滿。Baby-Clan負責人於3月初就事件致歉，並擱置價格調整、承諾凍結尿片差價五年。

不過，4月起有家長投訴，指於Baby-Clan下單多時都未收到貨，公司又指要求退款的客戶要清空戶口，再等35個工作天，引起家長不滿。Baby-Clan曾於專頁上多次發文，以擠提形容現況，指收到大量訂單，正面對供貨、資金及物流困境。

5月16日，有大批家長到「Baby-Clan」辦公室追討。（讀者提供相片）

Baby-Clan.com Limited於周一（15日），被一名消費者向錢債審裁處入稟索償，暫未知索償金額。另外，多名家長周二（16日）到Baby-Clan屯門辦公室要求取貨及退款，但無功而回。今早再有逾20多名持尿片套票顧客到「Baby-Clan」屯門辦公室追討，多名軍裝警員到場協助登記。