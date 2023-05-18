Baby-Clan｜46歲女董事今日亦被捕　海關接216宗個案　涉款$23萬

嬰兒尿片網店「Baby-Clan」捲入多宗營銷爭議，海關周三（17日）拘捕公司一名男高層，協助調查。海關今午（18日）召開記者會，海關商品說明調查科商品說明課（二）總貿易管制主任何靜婷表示，海關指接獲舉報後高度關注事件，並馬上進行調查，除昨日拘捕46歲男負責人，今早亦拘捕該店46歲的女董事，二人現時保釋候查。



海關昨日拘捕一間尿片零售商男負責人，據悉為網上尿片網站「Baby-Clan」公司秘書袁偉傑。(讀者提供相片）

何靜婷表示，海關近月收到多名市民在網上平台購買預售產品，但店方收錢後無按時間供應貨品，並拒絕退款。何指，涉案商戶主要利用網上平台，透過官方網站宣傳，以預售套票形式，銷售嬰兒貨品，其價格更會浮動，不少市民稱未能在指定時間收貨物，更並未能獲安排退款。

海關指接獲舉報後高度關注，並馬上進行調查，並於昨日拘捕46歲男負責人，及在今日較早時候拘46歲女董事，現時二人保釋候查。

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何表示，截至昨日共接獲216宗個案，遍布全港各區，均涉及付款後要求送貨但無貨，而且不安排退款，總款額23萬元，當中最大一宗個案涉及1.8萬元，事主購買了300張套票。

海關稱，已有專責同事聯絡報案市民，會收集資料繼續調查，呼籲遇同樣狀況市民可致電專線2545 6182或電郵crimereport@customs.gov.hk匯報。