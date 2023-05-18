Baby-Clan顧客再上門追討　持$8000套票媽媽冀退款：明知無貨仲賣

嬰兒尿片網店「Baby-Clan」爆銷售爭議，公司負責人周三（17日）涉違商品說明條例被捕後保釋。逾20多名持尿片套票顧客今早（18日）到「Baby-Clan」屯門辦公室追討，多名軍裝警員到場協助登記。



有顧客稱持有119張套票，涉款約8000元，希望申請清戶退款但沒有人處理，「小朋友都長大，要戒片喇」。她又批評「Baby-Clan」不斷推送優惠集資，「好唔誠實！明知無片畀仲要買你產品。」



協助持尿片套票顧客的區議員黃丹晴表示，收集到1400求助個案，估算涉款20萬至30萬元，他曾聯絡負責人獲回覆稱會出貨，但店方似乎未能處理。



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Baby-Clan屯門辦公室今日落閘，沒人應門。（鄭子峰攝）

大批苦主家長上門，要求店方交代。（鄭子峰攝）

辦公室今落閘 警員到場助家長備案轉介海關跟進

今早11時許有逾20位苦主家長到「Baby-Clan」屯門辦公室追討，惟辦公室落閘，告示指「公司因需作年度內部盤點及貨品派遞安排，因此辦公室將於5月18日及 19日暫停會員/非會員之查詢及到訪，客戶仍可於 facebook PM 或電郵查詢」，不少家長拍門要求店方交代。下午12時許，多名軍裝警員到場，為苦主家長登記備案，再轉介海關跟進。

多名軍裝警員到場，為苦主家長登記備案，再轉介海關跟進。（鄭子峰攝）

王太（左）及蕭太（右）上門追討，要求退款。（鄭子峰攝）

持有119張套票的王太表示，涉款約8000元，她稱服務承諾是每星期的周日前下單，約3至4日收貨，她於3月8日下單換換領尿片，至4月4日才收到貨，她希望申請將未用套票清戶退款，但沒有人處理，「小朋友都長大，要戒片喇」。王太又批評Baby-Clan未有足夠貨源，卻在公司app推送優惠集資，「係好唔誠實！明知自己無片（尿片）畀仲要買你產品。」

另一顧客蕭太持有63張套票，涉款4000多元，她稱在3月13日申請退款，3月21日交獲通知於30至35個工作天退錢，但至今仍未收到錢，她曾預約上門追錢但無果，「我最想拎返錢，就算有尿片都要，佢係迴避緊我哋，無正面回應」，最壞情況考慮法律行動，經小額錢債追討。

協助個案的屯門區議員黃丹晴表示，至今收集1400求助個案，估算涉款20萬至30萬元，他曾聯絡負責人，覆稱會出貨，但似乎未能處理，他指有個案持有250套票，「恐怕收唔到錢，都好慘」。