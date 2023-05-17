海關拘捕一男子涉違《商品說明條例》　據悉為Baby-Clan負責人

香港海關今晚（17日）公布拘捕一名男子，他涉嫌在網上以預售形式售賣尿片套票時不當地接受付款，違反《商品說明條例》，現正保釋候查。



海關指早前接獲多宗舉報，指一間尿片零售商涉嫌於網上社交平台以預售形式售賣尿片套票時，在接受多名客人付款後，未有按照承諾在指定日期或合理時間內向客人供應有關貨品，沒有安排任何退款。據悉被捕者為網上尿片網站「Baby-Clan」公司秘書袁偉傑。



海關今日拘捕一間尿片零售商男負責人，據悉為網上尿片網站「Baby-Clan」公司秘書袁偉傑。(讀者提供相片）

海關表示在調查多宗舉報後，今日拘捕一名46歲懷疑涉案男子，他是該網上尿片零售商的負責人。案件仍在調查中，被捕男子現正保釋候查。海關強調，一向相當關注涉及網購的違規行為，並致力打擊網上不良營商手法，以保障消費者權益。

5月16日，有大批家長到「Baby-Clan」辦公室追討。（讀者提供相片）

最高可被罰款50萬元及監禁五年

海關重申，根據《商品說明條例》，任何商戶在接受付款時，意圖不供應有關產品或意圖供應與有關產品有重大分別的產品，或沒有合理理由相信能在指定或合理的時間內供應有關產品，即屬違法。一經定罪，最高可被罰款50萬元及監禁五年。

海關指出，戶如不肯定有能力在指定或合理時間內提供合適的產品或服務，不應收取消費者預付費用。消費者於購買以預售形式售賣的產品前，應留意預繳式消費所存在的風險及有關產品的供應量和供應期。消費者應向商譽良好的商戶訂購產品，於購買產品後，應保留交易單據及相關紀錄，若日後需作出申訴，可作為基本資料。

「苦主」指3月下單至今未收到貨

「苦主」家長徐小姐今日（17日）向《香港01》表示，根據「Baby-Clan」規定，每位家長每21日可以下單換領6包尿片，她由3月至5月先後3次下單，系統至今仍然報稱「順延至2023年5月上旬或前，系統會隨着備貨情況而更新派遞時間」，「3月話4月送，之後話運輸問題遲咗，4月張單都仲未收到，之後又話5月頭派貨，依家都5月中喇，都未出貨。」

雖然公司有提供退款安排，但徐小姐指出，如果申請退款，需要清空戶口，再等35個工作天，程序複雜，「講真各位媽媽都係要片啫，都唔係要錢，大家咪每21日落單囉，但積壓到依家都未有貨」。