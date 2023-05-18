首發工作暑熱警告　搭棚工會稱指引離地　警告未出已有工友疑中暑

勞工處今午（18日）1時50分發出黃色工作暑熱警告，為《預防工作時中暑指引》發布後首次發出工作暑熱警告。港九搭棚同敬工會理事長何炳德表示，在粉嶺一個工地，早上10時30分已有3名工友懷疑中暑不適，至下午再多2名工友懷疑中暑不適，要暫停工作離開工地及回家，批評指引太離地。



他又指，在發出黃色工作暑熱警告後，未有任何人通知，工友在看過新聞後問安全主任可否停工，獲回覆指「我唔可以叫你哋停工」，斥指引如「無牙老虎」，「老細跟係人情，唔跟係道理。」



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工會引述粉嶺有工地先後有5名工友疑中暑須暫停工作

黃色工作暑熱警告生效下，根據指引，屬極重勞動者每小時工作15分鐘，可以休息45分鐘。何炳德表示，在粉嶺一個工地，早上10時30分、即暑熱警告發出前，已有3名工友懷疑中暑不適，而當區的氣溫已升至32度，惟暑熱指數卻只有28度；而至下午約1時半再多2名工友懷疑中暑不適，要暫停工作離開工地或回家。

推算氣溫或升至50度始達紅色標準

他按今日情況推算，料當區氣溫要升至38度，才可以達至其指引紅色警告，批評指引太離地，「如果去到38度，我哋地盤嘅溫度已經升至50度，不如勞工處官員試下落去地盤感受下。」

何炳德形容指引無效力：老細跟係人情唔跟係道理

他又指，在發出黃色工作暑熱警告後，沒有任何人通知，工友在看過新聞後問安全主任可否停工，獲回覆指「我都唔可以叫你哋停工」，斥相關指引猶如「無牙老虎」，「老細跟係人情，唔跟係道理。」他表示，工地今日欠缺防暑措施，「水都無，下晏先有水，吊到上嚟啲水仲要熱嘅。」