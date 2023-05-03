港車北上｜中檢驗車預約需兩月　議員得悉增驗車場加人手日驗千輛

「港車北上」計劃7月1日實施，合資格的香港居民毋須取得常規配額，亦可駕駛名下私家車經港珠澳大橋進出廣東省，下月接受申請，但申請條件之一，是北上的那部港車須獲「安全檢驗合格證明」，而「中國檢驗有限公司」汽車檢驗中心（中檢）就是唯一認可提供跨境車輛檢驗服務的機構，至今仍未消化通關以來積壓的驗車需求，是以宣布「港車北上」詳情以來，令有意申請的司機更擔心更難預約驗車。

《香港01》1月時視察中檢外圍，當時有未能預約的司機到場查詢，事隔三個多月後，記者今日（3日）再赴現場，有司機指3月起中檢啓用網上預約服務，是次提早約兩個月預約已可成功驗車。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌透露，得悉中檢為準備「港車北上」，現已增加人手，並計劃開放其他地點，分流處理車輛的檢驗工作，預料日後每天可消化1,000架北上車輛。



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根據5月1日公布《廣東省關於香港機動車經港珠澳大橋珠海公路口岸入出內地的管理辦法》規定，車輛註冊登記6年（或出廠年限6年）以上，需提交機動車安全檢驗合格證明。然而，全港只有中檢是認可的跨境車輛檢驗機構。

中檢為央企 通關初期驗車需求大增

中檢屬中國檢驗認證集團旗下，為經國務院批准設立、國務院國資委管理的中央企業，中檢是該集團設在海外最大的第三方檢驗檢測認證機構，亦是香港檢驗、檢測、認證市場唯一中資檢驗檢測認證機構。一直以來中檢只接受電話預約，今年1月初開始通關，《香港01》直擊中港司機大吐苦水說打電話預約千次不通，正正因為大量車輛北上、預約爆滿，預約熱線電話一直未能接通。

中檢隨後於3月1日起啓用兩地車驗車網上預約服務，車主可於中檢公司網站或中檢微信公衆號進行預約。與之前相同，兩地車驗車服務不設「即日籌」，所有前來辦理業務的粵港兩地牌車輛，包括營運車輛及非營運車輛，需要先在網上預約。

《香港01》5月3日至中檢現場視察，有司機指提早約兩個月預約則可成功驗車：據知中檢為準備「港車北上」，現已增加人手，並計劃開放其他地點驗車。（夏家朗攝）

當局早前估算，全港約45萬私家車的車主和乘客可受惠於「港車北上」，開放申請後的首星期，每個工作天只接受200個申請；第二星期起每個工作天增至接受300個申請。

45萬港車受惠「港車北上」 中檢新設指示牌

《香港01》今日到現場視察，中檢門口已新增大型指示牌，列明是「粵港兩地車檢驗」、「港車北上」的運輸署指定車輛測試中心。另外，中檢內停泊了大量私家車，偶爾有旅遊巴出入，司機於現場等候，完成驗車手續後駛車離開。

林先生平常固定會接載老闆來往兩地傾生意，形容預約中檢驗車「非常困難」，兩個月前透過網上預約方能成功安排今天驗車，「因為電話係長期唔通，冇辦法啦，打嚟打去都打唔通」。他坦言只有一間驗車中心，很浪費時間：「因為我哋要搵食嘅，你隔咗咁耐嘅時間對我嚟講梗係唔方便啦。一定係唔足夠㗎喇。」

林先生平常固定會接載老闆來往兩地傾生意，形容預約中檢驗車「非常困難」，兩個月前透過網上預約方能成功安排今天驗車。（夏家朗攝）

多名到場檢車司機謂預約時候縮短

林先生認為，唯有開放更多驗車中心，才可紓緩情況。他表示，以今天耗時3小時以上方能完成驗車手續，認為「港車北上」實施之後，肯定會有更多車前來檢驗，或多或少會拖長驗車輪候時間。

羅先生從事貿易，每週到內地3至4天，他指目前驗車需要提早2個月以上網上預約，也曾嘗試致電中檢，但電話一直未能接通，「始終（疫情）三年之後通關太多車堆埋一齊，好心急想去，所以比較多人，但而家已經開始快咗。」他形容，中檢驗車做法很迂迴、公式化、「大陸化」。至於貨車司機陳先生則指，只是提早了半個月預約，較以前容易。

陳恒鑌：中檢會加檢車場地和人手應付

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌得悉，中檢為準備「港車北上」實施，已「做咗啲工夫」，即將會開放多一個驗車場地，分流處理發牌未滿6年的車輛，目前地點則會為發牌未滿6年的車輛檢驗；並已增加人手，預計每日驗車數輛可加碼至1,000輛車。