青衣戲棚｜需付5日租金　微笑雞蛋仔30元4個　多免租沙田市集2個

青衣戲棚真君誕本月初完結，天后誕今日（19日）開始，同樣於青衣青綠街球場舉行。5月初有網民批評場內食物售價偏貴不值，有攤檔負責人表示，設檔五日的租金大約18,000元，另外要再計水電費，所以售價或會較貴，與月初的沙田開心香港美食市集相比，「貴唔過沙田囉，開心香港，貴到離晒譜，（魚蛋賣）30蚊6粒，良心做唔出。」



現場所見，出售「微笑雞蛋仔」的攤檔叫價30元四個，同一價錢，比無需租金的沙田美食市集多兩個。



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食物大多數賣20元至45元一份

新一輪青衣戲棚今日開始，雖然是平日及天氣炎熱，但下午4時左右已開始有市民到場。今次約有十檔小食攤檔營業，食物大多數每份賣20元至45元，例如冰粉糖水售40元一份、牛角窩夫40元一個、小酥肉售38元一份和麻辣鴨血售30元一份。

飲品則有馬來西亞飲品一杯25元、兩杯40元，更有果汁18元一杯，兩杯只賣20元。記者留意到在沙田開心香港美食市集售30元兩個的微笑雞蛋仔，在青衣戲棚則售30元四個，產品賣相相若，但沒有顯示同一公司。據沙田美食市集商戶透露，他們無需支付租金和搭檔攤費。

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青市戲棚有美食攤檔的「微笑雞蛋仔」賣30元四個，同一價錢，在月初沙田開心香港美食市集只可買到兩個微笑雞蛋仔。（盧翊銘攝）

有攤檔五日租金1.8萬 解釋臭豆腐賣20元一件有原因

阿Joe是青衣戲棚攤檔的負責人，他的臭豆腐賣20元一件。他指臭豆腐並非在坊間買現成的再翻炸，而是自家將豆腐醃製成臭豆腐，「由一嚿豆腐你要搵地方去儲存佢，再等佢時間發酵、運送，你買一件臭豆腐，佢唔係周圍買得到嘅時候，佢廿蚊係值嘅。」他形容是香港的懷舊味道。

阿Joe透露，青衣戲棚設檔五日的租金大約18,000元，另外要再計水電，所以場內的食物售價或會較貴，他將青衣戲棚與沙田美食市集對比，「貴唔過沙田囉，開心香港，貴到離晒譜，（魚蛋賣）30蚊6粒，良心做唔出。」

位於葵涌廣場的「宇治初時」亦在青衣戲棚擺檔，食品價格與葵廣本店相若，例如酸辣醬魚皮都是售50元一份。負責人阿宇指今次是第一次在青衣戲棚擺檔，而他本是青衣人，青衣戲棚算是童年回憶，所以回來開檔，「講真疫情咁耐，過咁耐你都屈住屈住，都好有feel㗎𠵱度。」

對於有市民指青衣戲棚疫後少了很多本地小食，不夠以往「地道」，阿宇指現今設攤檔較難做出以往地道的食品，「沙嗲串燒嗰啲，你真係要用炭燒，但好老實𠵱個環境都唔容許你有真火，用一啲爐端燒燒出嚟，就會冇咁嘢味。」

「我希望打個和得㗎喇，總之打個和做下宣傳，畀多啲人去試下我哋嘅嘢，唔好蝕就ok。」他表示，攤檔的租金都偏貴，認為戲棚內售價較市面略貴都是合理，「少少唔係貴好多，你去新年食嘢都貴。」

薜女士認為場內的價錢雖然略貴，但都「還好」。（盧翊銘攝）

薜女士下午帶小朋友到戲棚，她指上次真君誕亦有到場，認為氣氛很好，而今日才剛開始，之後氣氛應該會更好，可以讓入場人士更了解傳統文化。她又認為場內的價錢雖然略貴，但都「還好」。

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▼5月6日 第二場美食市集開幕▼

