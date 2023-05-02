青衣戲棚2023︳百款特色街頭美食玩吹波糖　附交通、粵劇表演時間

青衣戲棚2023開鑼！記者實地直擊百款美食墟冚場面，另有交通貼士方便大家。



「青衣戲棚」因疫情停辨三年，今年終於回歸。由即日至5月5日，在活動期間除有醒獅表演，也有由竹棚搭成的地方給善信參拜，又有粵劇大佬倌表演的傳統神功戲、懷舊吹糖體驗，還有65個傳統及人氣小食攤位，熱鬧程度堪比台灣夜市！記者今次直擊青衣戲棚有咩好睇、有咩好食，即刻記低心水的攤位及活動，助大家節省搵料及排隊時間，玩得更盡興。

逾百款限定戲棚小食 台式小食檔攤比例最高

至於小食檔攤，記者覺得主要分三大類，分別有台式小食檔攤（今年比例最多）、可愛打卡食物及睇戲必備的香口小食。

記者發現今年專售台式小食的檔攤較往年多，不少檔主是台灣人，食材更是台灣直送。「大牙手作」就是其中之一，他們的台式雞蛋糕，雞蛋糕印上微笑表情，好Kawaii！內餡有芋泥及香草味，香甜又清新，風味獨特。此外，「芋泥松樹窩夫」的蘭香子特飲、「麻薯研究所」雲頂竹筒茶以及「煮你隻蜆」的台式風味煮蜆也是記者的心水推介，味道正宗，邊掃邊食，好有親臨台灣夜市的感覺！

睇戲必備的香口小食，記者就推薦「三小企街」韭菜薄撐、「炸一番」的炸物併盤、「流浮山香滿園」的武大郎燒餅及5色香蕉糕、「糯米滋」蛋包腸及「 蛋蛋兵團」 炸爆日本雞屎忽及冰火梳打杯。個人很喜歡三小企街的韭菜薄撐，一點也不薄，平均有0.5cm厚！夾滿韭菜及肉碎，好足料！炸一番的原隻炸軟殼蟹也令我印象難忘，入口酥脆，還有滿滿的蟹膏，品質不錯！ 蛋蛋兵團則有炸雞屎忽串食，雖然好特別，不過記者不太敢挑戰呢！

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愛打卡的女生，不妨揀「Banana」的香蕉造型蛋糕、「彩虹雞蛋仔」的彩色微笑雞蛋仔、「Wendy gourmet」的藍天白雲特飲等，整體顏值滿分，而且不會太甜。

傳統民間吹波糖 吹得大好困難！

今屆青衣戲棚集結65檔傳統活動及人氣小食攤位，傳統活動檔攤中，必玩由「糖姨」主理的彩色吹波糖，可自選喜歡的吹波糖顏色，只要吹糖尺寸比檔攤上的鋼圈大，即可獲得「大獎」精美糖公仔一個，比鋼圈小也有「安慰獎」糖公仔，只是尺寸小一點。記者親身試吹，發覺要吹大糖皮頗有難度，秘訣是先輕力吹糖至雞蛋大小，才一口氣用力吹大糖皮，過程還要快，否則吹糖凍了就吹不大！吹完的糖果還可以食，甜甜脆脆，味道不錯！

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農曆三、四月每逢《真君大帝寶誕》及《天后誕》兩大傳統節慶，青衣居民均會舉辦大型的慶祝活動。其中，《真君大帝寶誕》更是青衣獨有，主要於竹製「大戲棚」中上演粵劇神功戲及以市集形式慶祝。今年為恭祝真君大帝寶誕，青衣街坊特邀鳴芝聲劇團一連5日演出11場粵曲表演，演出陣容包括蓋嗚暉、吳美英、陳鴻進、祝如山、張潔霞等，陣容鼎盛！至於天后誕戲棚則於5月19至23日舉行，詳情有待公佈。

青衣戲棚神功戲 粵劇表演時間表

5月1日（星期一）

時間：1915 | 表演節目：六國大封相、春花笑六郎

5月2日（星期二）

時間：1400 | 表演節目：燕歸人未歸

1930 | 表演節目：蝶影紅梨記

5月3日（星期三）

時間：1400 | 表演節目：征袍還金粉

1930 | 表演節目：牡丹亭驚夢

5月4日（星期四）

時間：1300 | 表演節目：賀壽仙姬大送子、三笑姻緣

1930 | 表演節目：紫釵記

5月5日（星期五）

時間：1400 | 表演節目：火網梵宮十四年

1930 | 表演節目：梁祝

查詢電話：2431 6510／2522 1669

購票辦事處：青衣楓樹窩路9號A真君大帝廟



青衣獨有的真君大帝寶誕慶祝活動。(張旭珠攝)

青衣戲棚2023

日期：2023年5月1至5日（真君誕）

時間：12:00 - 00:00

地點：青衣青綠街青衣體育會球場（青衣市政大廈旁）

交通：港鐵青衣站

＊為配合青衣戲棚活動，九巴將於5月1 至5日提供43及44線特別班次服務，於青衣戲棚表演結束後約15分鐘開出，分別前往荃灣西站及美孚站。

