青衣戲棚闊別3年5.1回歸　馳名小食檔再現　廟方指規模待定

葵青一年兩度的盛事「青衣戲棚」受疫情影響停辦三年，往年舉辦戲棚的地點、即青衣市政大廈旁的球場近日開始搭棚，《香港01》記者今日（12日）早上到場視察，發現戲棚已成形。主辦的真君大帝廟的職員確認，將於5月1日起，一連五日上演「神功戲」，以慶祝真君寶誕，以往極受歡迎的小食攤檔亦會回歸，但暫未知規模能否回復疫情前般盛大。



記者早上到青衣市政大廈旁的球場視察，發現戲棚已開始成形。球場外展示的標語顯示，須於3月13日至6月20日關閉，以進行搭棚工程，旁邊的廣告橫額則指，為慶祝真君大帝寶誕，將於5月1日至5日在球場舉行粵曲表演，鳴芝聲劇團演出，早在上周日（2日）已開始劃票，相信已闊別三年的戲棚即將回歸。

記者致電青衣真君大帝廟查詢，職員確認，慶祝真君寶誕的青衣戲棚將於5月初回歸，是相隔三年後再舉辦，形式與疫情前一樣，會在戲棚旁邊設小食檔，惟「暫時唔知多定少」，預料戲棚規模會在近日有定案。

青衣戲棚將於5月1日起，一連五日在青衣體育會球場開鑼。（資料圖片／梁煥敏攝）

農曆四月初三再有戲棚慶祝天后誕

職員又透露，農曆四月初三（即新曆5月21日），會有另一個戲棚舉行，以慶祝天后誕，將會由另一個廟方籌辦，詳情有待公布。

翻查資料，青衣戲棚旁的傳統小食攤檔一直廣受市民歡迎，每年都有不少市民跨區前來「湊熱鬧」，令戲棚「逼爆」，小食檔會售賣多種懷舊食品，包括吹波糖、豆腐花、麥芽糖、臭豆腐等，近年更吸引新興小食店進駐。