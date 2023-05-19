電費補貼｜6月起發放12期共$1000　資格、金額及發放方式一文看清

《財政預算案》公布向香港合資格住戶提供每戶1,000元電費補貼，政府今日（19日）公布由下月起推行新一輪的電費補貼，將連續11個月，在每月首日向兩電住宅用戶的戶口，注入80元電費補貼，並在第12個月注入120元，總數共1000元。電費補貼計劃的補貼金額、資格、發放方式及查詢方法，一文看清。



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誰可以得到電費補貼？

住宅用電的登記用戶一般都可以得到電費補貼，政府預計涉及約29億元開支，約290萬個合資格住宅用戶受惠。



新補貼計劃下的電費補貼金額有多少？

由2023年6月1日開始，政府會連續11個月，在每月首日向當日為電力公司的電力住宅用戶戶口注入80元，之後在第12個月注入120元，即總數1,000元。



戶口尚餘現行補貼計劃未用的補貼，會否獲得新補貼金額？

新電費補貼計劃補貼額可與2008年、2011年、2012年、2013年、2020年、2021年及2022年相關計劃下未用的補貼餘額，用作支付電費。任何未用補貼可轉撥至其後月份，用以支付直至2025年12月31日或戶口結束時（兩者以較早者為準）在同一戶口帳單上所示的電費。



電費補貼發放方式？

所有電費補貼只能用作扣除電費之用，並於指定期限直接於賬單內抵銷扣除，補貼金額不會以現金發放，並會於每月的第一天發放到登記賬戶內。



兩電查詢戶口熱線為何？

中電：2678 2678



港燈：2887 3411

