醫管局下月推計劃吸引全球醫生短期來港　范鴻齡指醫生流失率下跌

公立醫院人手流失嚴重，醫管局近日已推出不同的措施搶人才。醫管局主席范鴻齡透露，醫管局下月亦會推出環球醫療人才匯聚計劃，吸引全球專科醫生到醫管局服務一至二年以接受高層次培訓，同時減輕香港醫生的工作量。



醫管局早前推行大灣區醫療人才交流計劃，首批醫護早前已來港。范鴻齡表示，與內地醫護融合得十分好，認為計劃成功，未來會恆常化及擴展相關計劃。他補充，醫生流失率雖有下跌，但承認流失的都是有經驗的醫護，希望在推行上述計劃後可以提高服務水平。



▼4月17日 首批共83名來港交流內地醫護人員抵港▼



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范鴻齡：港病人和案例多 對海外醫生有吸引力

范鴻齡在商台節目《政經星期六》透露，繼大灣區醫療人才交流計劃後，醫管局下月會再推出環球醫療人才匯聚計劃，吸引全球專科醫生到醫管局服務一至二年，以接受高層次培訓，同時減輕香港醫生的工作量。

他解釋，由於香港醫療服務水準為國際水平，加上病人和案例多，相信對海外醫生有吸引力，「會度身訂造一啲訓練畀佢哋」，而計劃亦會涵蓋大灣區交流計劃以外的內地城市醫生。

被問到計劃預料可吸納多少人手，范鴻齡則指，現時仍言之過早，但在周二及周三舉辦的研討會中有向不同的代表團透露過相關計劃，反應都不錯，認為是雙贏局面，「對佢哋嚟嘅同事有得着，醫管局同事亦有得着。」他表示，計劃推出後，醫管局或會派隊到不同國家進行講解，因2019年發生一連串事件後，有不少地方對香港睇法都是負面，所以希望面對面，解釋情況以吸引人才。

醫管局主席范鴻齡。（資料圖片／李澤彤攝）

指大灣區醫療人才交流計劃成功：佢哋真係有料架

至於醫管局早前推行大灣區醫療人才交流計劃，范鴻齡表示，本地及內地醫護融合得十分好，認為計劃成功，「一句講哂，佢哋真係有料架。當你去到臨床工作嘅時候，大家唔講其他，淨係講本事。」

他透露，有資深中醫師早前於靈實醫院為一名中風內出血的病人，用針灸治療，是香港從未試過，而初步效果亦是十分好，「大家都係專業，睇得到佢哋真係拎個心出嚟做。」他直言有信心計劃可以由現時主要為內科及老人科，擴展至麻醉科、眼科及放射科等，另亦有信心可以恆常化計劃。

醫生流失率止跌 惟離開都是有經驗醫護

范鴻齡補充，雖然醫生流失率下跌，去年4月到今年3月醫生流失率僅為6.9%，較去年9月錄得的8.2%低，但承認流失的都是有經驗的醫護，希望在推行上述計劃後，可以由現時每100人只得2名醫生，提高至每100人有2.3至2.5名醫生，以提高服務水平。

醫管局上月到英國招募醫生，范鴻齡表示，該次行程最終共發出139封有條件聘書，其中32人已簽約，希望最快今年第三季已有醫生可以來港服務，而未來會繼續到澳洲等英聯邦國家招聘。

港府近日擴大「人才清單」，把涵蓋的專業由原有13項增加至51項，當中包捨醫護人員，以吸引更多高質素人才來港。范鴻齡表示，對相關計劃表示歡迎，認為政府措施加快簽證程序，但強調醫管局「搶人才」會有兩條底線，一是所有在香港畢業都會優先僱用，二是來港者須經醫務委員會或護士管理局審核批准。

他強調不論是大灣區醫療人才交流計劃或是環球醫療人才匯聚計劃，來港的醫護都要透過註冊制度才可以來港，「醫管局喺依方面絕不妥協，因為醫管局喺經營好多年先可以維持到今日嘅聲譽，同埋今日嘅專業水平，我哋絕對唔會將前人做嘅嘢，因為要搶人才而降低同埋推翻。」

不過，翻查資料，醫管局推行的大灣區醫療人才交流計劃中，大灣區來港的護士無須在港註冊，但同樣可以在前線工作。