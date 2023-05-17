伊院成立指揮中心　病人急症室等入院時間減　今年底擴至聯網

新冠流感夾擊，不同醫院的急症室輪候時間極長，過去更發生病人在急症室「等到死」事件。伊利沙伯醫院早前成立醫院指揮中心，加強醫院各個臨床作業系統聯繫和統一溝通協調，提升運作效率。九龍中醫院聯網護理總經理李華珍指，計劃成效良好，成立指揮中心後急症室病人輪候入院有所減少，以今年4月份為例，等超過8小時及12小時才能入院「上病房」的病人，比起疫情前大減9成，分別只有50人及7人。



九龍中醫院聯網資訊科技統籌麥凱鈞指，醫管局計劃將指揮中心運作模式擴至聯網，即九龍中聯網指揮中心最快今年底至明年初推行，首階段會先擴展到九龍醫院。



伊利沙伯醫院配合醫管局推動智慧醫院發展計劃，於2020年10月起試行「醫院指揮中心」系統，為首間成立該系統的公院，計劃涉及床位調配管理、資源調配管理和臨床作業系統管理3個範疇，可加強醫院各個臨床作業系統聯繫和統一溝通協調，從而提升醫院運作效率，以及病人診治成效和安全性。

近日新冠流感夾擊，不少急症室等候入院時間都長達8至12小時。九龍中醫院聯網護理總經理李華珍說，成立指揮中心後伊院急症室病人輪候入院時間明顯減少，以今年4月份為例，等候超過8小時及12小時才能「上病房」的病人數量，比起疫情前、即2019年1月大減九成，分別只有50人及7人。

李華珍補充，除急症室病人輪候入院时間縮減，病人平均出院時間亦縮短約三成，當中近一半適合出院病人可以在下午一時前出院或轉院，「𠵱個係以病人為本嘅設計，一點前已轉院，咁去到另一間醫院就可以啱啱開飯喇。」

伊利沙伯醫院早前成立醫院指揮中心，加強醫院各個臨床作業系統聯繫和統一溝通協調，從而提升醫院運作效率。 （呂穎姍攝）

九龍中醫院聯網資訊科技統籌麥凱鈞補充，團隊未來數星期亦會在伊院內科利用人工智能評估患者病情轉差風險及預測住院時間，並率先在內科推行，提供多些數據予醫生參考作最後的決定。

他亦表示，除在伊院成立醫院指揮中心，聯合醫院及天水圍醫院亦在過去數月成立醫院指揮中心。另外，醫管局計劃擴展醫院指揮中心至聯網，並計劃九龍中聯網指揮中心可在今年底至明年初推行，首階段會先擴展到九龍醫院，以實時互通急症醫院及復康醫院病床的使用情況。

另外，疫情後急症室出現多宗病人「等到死」個案，九龍中醫院聯網行政事務總經理雷沛然表示，伊院5月內會完成在急症室殘廁內裝感應器，而在此之前醫院會增加人手巡查，以免意外重演。