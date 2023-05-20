520情人節｜232對新人今「拉埋天窗」　情侶結束8年愛情長跑

拍拖長達8年的蔡先生與女友，半年前籌備今日（20日）登記結婚，其中一個原因是今日5月20日，「520」普通話諧音「我愛你」，總共有232對新人趁今日「拉埋天窗」，數目較去年少42%。



澳洲工作假期 二人互相扶持

拍拖長達8年的蔡先生選擇今日與女友登記結婚，「因為520諧音我愛你嘅意思，所以就揀今日結婚。」蔡先生與太太因工作認識，之後就開始拍拖，大約半年前開始籌備婚禮。

蔡先生形容太太體貼，對他無微不至，二人兩年前到澳洲工作假期，他因溝通不善，太太盡全力協助。他表示，與太太在澳洲的兩年時間互相扶持，兩人在澳洲沒有朋友、親戚協助下適應新環境，遇上不同障礙，甚至想過回港，幸得有彼此在身邊互相支持，「如果一個人，我自己真係做唔到。」

他表示，疫情復常後辦婚禮，大家不用戴口罩，「可以見到大家個樣。」

與男友拍拖1年多的丁小姐來港註冊結婚，她認為，520普通諧音「我愛你」，選今天結婚比較有意義。被問到農曆並非吉日，長輩會否不支持時，她指，「不用在乎這麼多，自己決定就好。」丁小姐表示，會在下年在大陸舉辦婚禮。

根據入境處數字，早前已遞交擬結婚通知書，打算於今日登記的申請為232對，較去年402對少42%。其中，68對新人會於婚姻登記處進行，有152對新人安排婚姻監禮人見證，另有12對新人申請於特許禮拜場所結婚。

去年「520」宗數偏多，料因年初第五波新冠疫情爆發，令不少新人延期至5月疫情放緩才舉行。