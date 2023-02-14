情人節︱調查指港人認為包容溝通較性及錢重要　籲尋輔導解決不合

情人節是不少情侶指定要約會的一天，有交友約會公司就在今天（14日）公布問卷調查，在訪問的309名已婚人士中，發現大部份受訪者認為包容（91%）及溝通（90%）是維繫婚姻的最佳方法，遠高於性生活（52%）及金錢（47%）。而逾八成受訪者表示即使婚姻不是時刻都令人快樂，但都愛他們的伴侶，超過九成半受訪者更有信心他們的婚姻能直到永遠。



交友約會公司「香港婚活」於1月16日至2月10日以問卷訪問了309名已婚人士，以了解他們的婚姻狀況、心態及如何經營婚姻。調查結果發現，近四成人認為婚姻苦樂參半，有84%受訪者指即使婚姻不是時刻都令人快樂，但都愛他們的伴侶，62%受訪者表示如重頭選擇仍會與現在的伴侶結婚，而超過九成半（96%）受訪者更表示有信心他們的婚姻能直到永遠。

96%受訪者有信心婚姻能直到永遠

而婚姻當中難免會有意見不合，有74%受訪者表示會理性溝通，其次有53%表示會主動讓步。有91%受訪者認為，包容是維繫婚姻的最佳方法，此外溝通亦同樣重要（90%），遠高於性生活（52%）及金錢（47%）。另有過半（52%）受方者認為，另一半的溝通技巧有提升的空間，其次是脾氣，佔51%，只有12%的受訪者認為另一半沒有需要進步的地方。

針對調查結果，「香港婚活」指不論婚前或婚後人士都可嘗試婚姻輔導，創辦人張惠萍指出婚前及婚後輔導在西方是十分普遍，但在亞洲地區因為傳統觀念等因素而未得到普及。她建議婚前進行輔導，可及早了解雙方價值觀，亦可審視自身的性格優劣，並學會如何與另一半相處及協調，而婚後有不合未能處理亦可尋找輔導員進行專業輔導。

「香港婚活」亦提出五個婚姻「愛之語」，包括第一，肯定的稱讚、鼓勵及感激；第二，精心的禮物; 第三，服務行動，例如為對方做一頓飯，為他按摩；第四，精心獨處的時刻；第五，親密親切的身體接觸。張惠萍認為做足以上五點，重視承諾，溝通、包容、尊重，婚姻就可以長久。

長者再婚著重彼此尊重

現年81歲的郭先生及69歲的太太於7年前結婚，都是他們的第二段婚姻，他們認為彼此尊重是維繫婚姻的關鍵，如果遇到不喜歡的事情亦要坦承，目的並非改變對方，而是要一起解決問題；而結婚37年的邱先生及太太則認為結婚是必須，因為是對對方的承諾，亦可令對方有安全感，邱先生又指於中六便認識太太，從沒想過要離婚。