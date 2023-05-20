港車北上｜民建聯引述中檢指增20條車檢線　研港島或九龍設驗車場

「港車北上」7月1日實施，最快5月29日可報名抽籤，運輸及物流局早前指香港唯一獲認證的驗車公司「中國檢驗有限公司」汽車檢驗中心，會為「港車北上」增設至每日700個驗車名額。民建聯多名立法會議員今（20日）到中檢位於元朗的驗車中心視察，並引述中檢管理層指，中心一、二期均會用作「港車北上」檢驗場地，當中一期有新建12條車檢線、二期則建設報檢大廳、獨立交表處及8條車檢線，中檢亦計劃在港島及九龍新增一處車檢場地，並已考察9個地點。



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元朗一期、二期驗車中心共同作「港車北上」檢驗場地

民建聯多名立法會議員今往中檢位於元朗的驗車中心視察，又引述中檢管理層介紹，稱中檢計劃將元朗一期、二期驗車中心共同作為「港車北上」檢驗場地。當中一期規劃有新建12條「港車北上」車檢線；二期規劃則建設「港車北上」報檢大廳及獨立交表處，以及8條車檢線。

民建聯：中檢已考察港島九龍9個地點研新增驗車場地

民建聯又指，中檢正計劃在港島或九龍新增一處車檢場地，該公司已現場考察港島和九龍的9個地點，並多次召開會議研究新增場地事宜。

▼ 1月12日 元朗中國檢驗中心情況▼



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議員陳恒鑌表示，「港車北上」是大灣區融合的重要一步，中檢已就此事做了大量預備工作，相信一二期驗車中心可以基本應付相關的服務需求。

陳勇則稱經過疫情積壓、及港車北上落實，令中檢累積極大的驗車量，未來中檢有需要再加快驗車流程，認為可以增加驗車網點，方便有意駕車北上港人驗車；葛珮帆則指接獲不少查詢及投訴，稱預約系統資訊不足，建議完善預約系統，及延長可供預約時間等。

▼港車北上申請須知▼

