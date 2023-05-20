520情人節｜52對老夫老妻披婚紗教堂行禮　7旬新娘：有錢買不到

「520」在普通話有「我愛你」意思，52對年逾65歲的「老夫老妻」昔日因各種原因，無緣穿上嫁衣禮服訂終身，今日就趁5月20日這特別日子，首次披上婚紗，在教堂中定下山盟海誓，用時間實踐執子之手、與子偕老承諾。



84歲的葉伯伯與78歲的霍婆婆結婚55年，霍婆婆在疫情期間不慎跌倒身體變差，須入住安老院，令葉伯伯擔心萬分，幸復常後終有更多相聚時間，踏入綠寶石婚終一嘗穿婚紗在教堂行禮的滋味，霍婆婆笑言「有錢也買不到」。



香港路德會香港島及離島區、香港路德會社會服務處及萬邦堂今日、即5月20日萬邦堂合辦「百人婚盟紀念典禮」。52對年逾65、結婚超過30年、從未穿過婚紗禮服在教堂行禮的長者夫婦，在過百位可愛的「花仔」、「花女」陪同下徐徐步入教堂，在牧師主禮、一眾親友的見證下，再向彼此許下愛的誓言，並交換結婚戒指，場面溫馨動人。

84歲的葉伯伯與78歲的霍婆婆結婚已有55年，育有兩子一女，霍婆婆笑言當年結婚只穿裙褂出門，雖曾到過影樓影婚紗相，從未試過穿上婚紗在教堂行禮的滋味

霍婆婆在疫情期間不慎跌倒身體變差，須入住安老院，令葉伯伯擔心萬分，幸復常後終有更多相聚時間，踏入綠寶石婚終一嘗穿婚紗在教堂行禮的滋味，霍婆婆笑言「有錢也買不到」，二人認為相處之道在於坦誠及勇敢面對問題，並且互相包容。

葉伯伯表示十分欣賞太太的廚藝，並感澈她一直以來照顧孩子及將家庭打理得井井有條，霍婆婆亦欣賞丈夫勤力工作，不賭錢、不抽煙，也不飲酒。 （香港路德會提供）

84歲郭先生和76歲妻子郭太結婚48年，廝守近半世紀。郭太憶述當年婚禮以中式裙褂進行，覺得穿起婚紗行教堂很新鮮和漂亮，如今終得償所願。廝守逾半世紀，他們坦言很少吵架，即使偶爾意見不合，其中一方也會主動讓步，二人不約而同認為相處之道在於互相遷就和尊重。今年確診患上柏金遜症的郭生行動較以往不便，郭太亦悉心照顧和陪伴，郭生不禁大讚對方善良，更承諾會繼續真誠相待，愛對方一生一世。

78歲程先生與74歲的程太同樣結婚48載，二人年輕時在朋友介紹下認識，由於當時程生在加拿大求學，其後在當地工作，程太選擇了「嫁雞隨雞」，隻身遠赴當地與程生結婚，由於沒有廣邀親友，二人便選擇一切從簡，在未有穿上婚紗禮服下結為夫婦。程太坦言參加今次典禮能填補這個遺憾，亦有多一次機會向對方再許婚盟，認為很有意義。提到相處之道，程太直言需要包容，不需放大對方的缺點，並謂無論對方發生甚麼事也會不離不棄。

路德會社會服務處助理行政總裁劉思凡表示，今次舉辦婚盟典禮，為長者拍攝婚紗照，期望能還他們一個多年的心願，回望過去一幕幕動人的經歷、互相扶持的時光，重拾温馨的時刻，讓他們的人生更趨圓滿，同時議大眾明白婚姻的價值和意義。