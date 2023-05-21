易通行｜城隧今實施　司機憂未繳費停車遞$5予職員　遭廣播促駛前

不停車繳費服務「易通行」今（21日）起擴展至城門隧道，清晨5時起行經車輛毋須停車繳費，上午10時所見車流暢順。現場擺放多個指示牌提示車輛示「不用停車」，共有2至3名工作人員在旁駐守以提供協助。

有小型貨車未知情況，經過收費亭之後，於城門隧道轉車站前停下，及後隧道控制室有人發出廣播提醒車輛繼續向前行駛。



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收費亭黑布全封 指示牌提醒不用停車

城門隧道一帶昨晚11時30分起分階段實施臨時交通措施，城門隧道來回方向今日凌晨4時30分至5時全線封閉，以關閉收費亭及貼上提示牌。收費廣場人手收費亭已全部蓋上黑布，貼上提示「易通行繳費，不用停車」，現場有工作人員提供指示。

沙田往荃灣方向，進入隧道之前亦有擺放電子顯示屏提醒途經車輛城隧已實施「易通行」，行車道路兩旁分別擺放兩個大型指示牌提醒途經車輛「不用停車」，巴士需靠左行駛。上午約10時現場所見，車流暢順，偶爾有車輛駛至收費亭減速或「入錯線」。

小型貨車司機自行停車繳費 阻礙巴士前行

另有小型貨車未知情況，經過收費亭之後，於城門隧道轉車站（巴士站）前停下，向工作人員遞上5元硬幣，阻礙後方巴士前行。現場不斷傳出喇叭聲，及後有人以廣播提示「貨車請繼續向前駛」，貨車聽到廣播之後繼續向前行駛。

有工作人員指，大部份途經車輛均知道已實施「易通行」未有停車，今早3至4輛車不知情況下停車，但於工作人員指示之下已繼續向前行駛。

城門隧道為第二條實施「易通行」的隧道，下周日（28日）會擴展至獅子山隧道。

▼5月7日 易通行於青沙管制區實施首日▼



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▼5月7日 的士司機交更時轉換易通行▼

