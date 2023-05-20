易通行｜3%至5%未能偵測到車輛貼　運輸署或邀車主驗車

不停車繳費服務「易通行」本月7日在青沙管制區實施後，即現不少「甩轆」狀況，部份出現未能感應車輛貼。運輸署署長羅淑佩今（20日）稱至今接獲50多宗投訴，形容是「萬中才有一宗」，但承認實施後約3%至5%車輛未能偵測「車輛貼」，若長期出現該情況，運輸署會在下一階段考慮邀請車主一同研究，甚至驗車。



▼5月7日 易通行於青沙管制區實施首日▼



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受邀驗車車輛為長期未能偵測到車輛貼

「易通行」本月7日先在青沙管制區實施，明日（21日）將擴展至城門隧道，28日亦會在獅子山隧道實施。不過，「易通行」推行至今問題多多，有車主一分鐘內被扣來回隧道費，亦有車主指車牌被盜用，被無端扣隧道費，需另花千元換車牌解決。

羅淑佩今在出席港台節目《星期六問責》後接受傳媒提問時，提到有3%至5%車輛未能偵測到「車輛貼」。她指若發現一些車輛長期有該問題，會在下一階段考慮邀請車主研究，甚至驗車。

▼4月4日 運輸署長籲勿用靜電貼貼易通行車輛貼▼



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促車主盡快開易通行戶口

她又表示，目前署方已發出超過72萬張車輛貼，相等於約90%領牌車輛數字，當中超過75%已開易通行戶口。她呼籲車主貼上車輛貼及開易通行戶口，可綁定自動繳費，以後可一勞永逸。

▼5月7日 的士司機交更時轉換易通行▼

