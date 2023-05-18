易通行｜5.21擴至城門隧道已安裝「龍門架」　一文看清注意事項

不停車繳費服務「易通行」已於本月7日在青沙管制區（尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道）實施，下周日（21日）擴至城門城門隧道，再下周日（28日）擴展至獅子山隧道，該兩隧道實施前會有封路安排。

城門隧道是第二條採用「易通行」的行車隧道，運輸署提醒市民，本月21日（星期日）上午5時起實施，屆時駕駛者可直接駛過收費廣場，透過「易通行」繳交隧道費，毋須停車或排隊付款。所有人手收費亭及快易通車道將會取消。

《香港01》整合「易通行」實施的實用資訊，提醒駕駛人士屆時的封路安排，應對行車繳費新措施。



「易通行」投訴有52宗

「易通行」實施12天以來，不時出現「甩轆」狀況，運輸署截至周一（15日）共收到52宗投訴，當中29宗涉及人手輸入車牌號碼出錯，另有5宗投訴涉及「影子車牌」，已交由警方跟進。

運輸署提醒，「易通行」實施後曾使用青沙管制區（尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道）而未繳交隧道費的車主，會於過隧道後的第7個工作天收到電子通知，提示他們必須在過隧道後的14個工作天內繳交隧道費。

▼4月26日 運輸署安排傳媒參觀青沙管制區「易通行」準備情況▼



為配合實施「易通行」於城門隧道實施，本月20日晚上11時30分起，分階段實施臨時交通措施。下文將整合改用「易通行」的使用須知，以及城隧轉用「易通行」前夕的封路安排，方便駕駛人士適應。

1. 首要申請車輛貼

「易通行」透過無線射頻識別技術（RFID），配合自動車牌識別技術，自動偵測經過的車輛，並透過繳費貼及車輛登記號碼，收取隧道費。

▼將貼「易通行」繳費貼以應對遙距繳付隧道費▼



+ 3

繳費貼為「易通行」的關鍵之一，可分為車輛貼及車種貼，據運輸署所指，除了個別車主，絕大部份駕駛者都應使用車輛貼，而非車種貼。車主可向運輸署申領車輛貼，每部已領牌車輛的首張車輛貼為免費。

▼車輛貼的建議安裝方法▼



以私家車為例，車輛貼可分為內置版及外置版，前者建議貼在擋風玻璃上方中間位置（即倒後鏡背面的擋風玻璃），且不阻礙駕駛者視線的範圍；並切勿貼於有防紫外光或金屬塗層的位置。後者則可貼於左邊倒後鏡背面靠近上方的非金屬面。

至於車種貼，主要是配合臨時需要，例如車輛貼損壞期間使用。車種貼只能以現金方式為帳戶增值，不能預設繳費方式，或將車種貼連結車輛。

「車種貼」建議安裝位置。(易通行網站截圖)

2. 運輸署呼籲勿用靜電貼

車輛貼貼上後，便不可撕除，否則會有損毀；有見及此，坊間有人教導使用靜電貼或吸盤。不過運輸署早前已提醒，內置式車輛貼應貼在擋風玻璃，不要隔住靜電貼或者吸盤，因為經當局和承辦商測試後，使用靜電貼會影響車輛貼被偵測的準確度，倘最終偵測出現失誤，車主事後要補交費用，或造成不便。

3. 必須綁定帳戶才可繳費

貼上車輛貼後，駕駛者必須同時開設「易通行」帳戶，並設定繳費方式，才可透過「易通行」繳付隧道費，否則「得物無所用」。運輸署多次提醒，已收到車輛貼但尚未開立「易通行」戶口的車主，應盡快開立戶口及設立繳費方式。

▼手機App設定付款方式教學▼



+ 2

運輸署今日（18日）表示，已發出的車輛貼數目超過72萬張，佔全港已領牌的車輛約八成九，當中約七成六的車輛已開立「易通行」戶口。按全港80萬輛汽車計算，54.72萬車主已開設戶口，仍有25.28萬人未開戶，甚至沒有車輛貼，佔整體31.6%。

4、實施前的臨時封路安排

城門隧道：

5月20日晚上10時30分起，城隧階段實施臨時交通措施，來回方向將由5月21日凌晨4時30分至5時全線封閉，以便進行關閉收費亭設施，以及更改交通標誌和道路標記等工作。

現場會加設交通標誌和道路標記，指示駕駛者，將有3條通宵巴士路線及一條專線小巴路線將改經大圍隧道、沙田嶺隧道及尖山隧道，包括通宵巴士路線NA40、NA41和N42A及一條通宵專線小巴第482號線。

5、城隧實施易通行後的交通安排

易通行在城隧實施後，收費廣場一帶會繼續實施臨時交通安排，以移除收費亭及進行道路工程，現時每小時50公里的車速限制維持不變。運輸署提醒駕駛人士應留意現場情況及小心駕駛。

收費廣場一帶會繼續實施臨時交通安排，以移除收費亭及進行道路工程，現時每小時50公里的車速限制維持不變。（運輸署提供）

6. 延誤繳交隧道14天需支付附加費

即使駕駛者未有申請「易通行」帳戶，又或根本沒有貼上車輛貼，都不代表可以逃繳隧道費。「易通行」系統的自動車牌識別技術，可偵測到相關車輛駛經收費隧道，然後將相關數據傳送到後端系統。之後，「易通行」隧道費服務商會以電子方式，向登記車主發出繳費通知。

車主可通過指定途徑，包括轉數快、客戶服務中心及服務點、或於7-11便利店現金繳付應繳的隧道費。另外，車主需於14個工作日內補交未繳的隧道費，以免被加徵175元的附加費。

7. 今年內陸續於各隧道實施

繼青沙管制區5月7日實施「易通行」後，城門隧道及獅子山隧道接力分別於5月21日及5月28日實施；當局計劃夏季於三條過海隧道實施；年底會在香港仔隧道及大老山隧道實施，目標是今年內陸續推展至所有政府收費隧道。

8.客戶服務

車主如需協助，可瀏覽「易通行」網站、致電二十四小時客戶服務熱線3853 7333，或前往四個客戶服務中心、四個服務點、兩個停車場服務站，以及位於指定港鐵站及新界民政事務處轄下民政諮詢中心的諮詢站。