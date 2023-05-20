易通行｜未夠兩周接逾50投訴　羅淑佩：萬中先有一　研隧道加鏡頭

不停車繳費服務「易通行」明日（21日）清晨5時將在城門隧道實施，運輸署署長羅淑佩今日（20日）在電台表示，於青沙管制區實施「易通行」近兩星期，每日約有6萬車流，至今接獲逾50宗投訴，形容「萬中可能先有一個」。她稱除車輛貼外，也有人手抽樣核對，同時有技術核對車輛貼是否與駕駛者報稱的車種相同，確保系統可靠，也正考慮再加強手段，包括在隧道加裝鏡頭等。



她提到今年夏天會配合「三隧分流」不同時段不同收費，在三條過海隧道按次序實施「易通行」，先在東隧，之後在紅隧，最後再擴展至西隧。



▼5月7日 易通行於青沙管制區實施首日▼



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部份車主駛至收費亭仍不自覺收慢

巴士車長忘記要駛至左線上落客

運輸署署長羅淑佩表示，自本月7日在青沙管制區實施「易通行」後，該區每日約處理6萬車流，與未實施前相若，車流屬於正常，形容駕駛者對新措施「接受程度好、唔會特別好暢通或好塞」。

不過，她指有部份車主駛經停用的收費亭時仍會不自覺收慢，更有巴士車長不記得要駛至左線上落客，駛到中間突然記起停車，「好不便、好危險」。她表示已致電巴士公司，再三要求要加強訓練。她指相信城隧實施後也會有相同程況，故會加派人手提醒。

羅淑佩表示，「易通行」實施初期、首三日投訴數字相對較多，目前總共有超過50多宗，但因每日有6萬車流，即萬宗可能才有一宗。

10日即係60萬，有50幾個投訴、萬中可能先有一個，希望連呢啲都冇啦，但科技始終要適應。 運輸署署長羅淑佩

羅特別提到有車主一分鐘來回被收兩次錢，指是人為錯誤，已要求隧道公司提醒員工，「呢個真係唔好意思。」

運輸署署長羅淑佩（資料圖片／梁鵬威攝）

的士扣隧道費甩碌 多涉安裝問題

羅淑佩又說，與的士業現場實測後，超過92%無問題，部份的士放司機卡座位置或有不妥、甚至有司機放好卡座忘記插卡，或有「司機卡」但無安裝卡座等，都會令「司機卡」無法扣帳，已提醒的士司機可參考運輸署影片安裝。

對於仍有少數車主未能扣帳，她稱佔極少百分比，強調要改掉跟車太貼習慣，又稱有「三重保險」確保系統可靠，除車輛貼外，現時隧道公司會抽樣約四分之一車輛作人手覆檢，署方也有技術核對車輛貼與車主報稱車種是否一致。她指仍有加強空間，或考慮在隧道內加裝鏡頭。

▼將貼「易通行」繳費貼以應對遙距繳付隧道費▼



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城隧明晨封路半小時實施易通行 提醒新界要特別留意

「易通行」明日在城隧實施，羅指凌晨4時30分至5時會有封路措施作調整，在場警方會指示駕駛者行其他路，但由於新界的士唯一出沙田隧道只可行城隧，故由沙田出荃灣路線會十分迂迴，收費也會增多，建議有需要市民可搭市區的士，署方已向的士商會解釋。

三條過海隧道今夏實施易通行 東隧先行

羅淑佩提到由於青沙管制區、城隧及獅隧均都涉及沙田出市區，且所有車種劃一收費，故在第一階段推行，方便各方適應；第二階段將配合「三隧分流」的不同時段不同收費，今年夏天在三條過海隧道實施，按次序先是東隧，之後是紅隧，最後才到西隧；第三階段則是大老山隧道及香港仔隧道，會在今年11月或12月進行，最後大欖隧道因仍屬私人經營，故會在2025年政府收回經營權後才實施。