易通行｜車牌疑遭盗用「被過隧道」8次　苦主花千元換新牌求永逸

「易通行」實施近兩周問題多，運輸署收到52宗投訴，包括五宗涉及影子車牌（即掛上其他車牌行駛）。《香港01》早前報道其中一宗懷疑影子車牌個案苦主黃先生，未有外出都被收取隧道費。他最新透露，除「易通行」首日被無故收取兩次隧道費外，報警後仍收到六次過隧道通知，由於警方未成功緝捕嫌疑人，為免再惹麻煩，只好聽從警方建議，花約千多元更換新車牌，之後沒再收到隧道收費通知，惟由於未破案，早前已繳付的兩次、共16元隧道費仍未獲退還，嘆謂：「六合彩唔中，呢啲又中。」



▼5月7日 易通行於青沙管制區實施首日▼



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前後收8次駛過隧道通知 報警前兩次已自動繳費

黃先生早前向《香港01》求助指懷疑被盜用車牌，在實施「易通行」首日（7日）雖未有駛經青沙管制區，但兩度收到訊息指駛過隧道，並成功繳付共16元隧道費。黃最新表示，警方未成功緝捕嫌疑人，而至今他一共八度收到駛過隧道的通知，其中兩次於報警前發生，當時已自動繳付共16元隧道費，其餘六次因已報警及通知「易通行」 承辦商，故暫毋需繳付費用。

黃先生的黑色凌志汽車，其車牌號碼與「易通行」訊息相同。為保障個人私隱，已遮蔽其車牌號碼。（受訪者提供相片）

同期收四張超速駕駛等告票 警方建議更換車牌

除了「易通行」過隧道通知，黃先生前後收到四張告票，當中涉及超速駕駛、衝紅燈等。他表示，到5月11日上午收到警方來電，對方建議更換車牌，可以「免咗好多麻煩」、「一勞永逸」，否則「一個月可能有十單八單（告票）畀你」；又指「影子車牌」問題一直存在，不易調查。黃先生同意警方說法，「一日一單，兩日就兩單，好煩架嘛」，遂於當日下午到運輸署申請新車牌。

$16隧道費未退還 黃先生嘆謂：六合彩唔中 呢啲又中

更換車牌換「一勞永逸」，但黃先生連同保險費用等就花費約1,160元。他表示，更換車牌後，確實再未收到駛經隧道的通知，「易通行」帳戶亦自動更新至新的車牌號碼；但可能由於程序未全部完成，收到一張來自其原有車牌，發生於5月12日凌晨的衝紅燈告票。至於被誤收的16元隧道費，仍然未退還予黃先生。對於被盜用車牌，黃先生只嘆道「唔好彩」:「六合彩唔中，呢啲又中。」

黃先生提供的屋苑停車場回覆，顯示其車輛於事發時沒有離開停車場。（受訪者提供）

運輸署署長羅淑佩日前交代「易通行」新進展時，曾被問如何協助處理「影子車牌」問題。羅淑佩表示，警方會努力追查，但始終需時處理，「如果查明呢架車係被盜用咗車牌，過（隧道）嘅並非係佢嘅話，我哋亦都一定會要求隧道費服務供應商妥善解決，包括退返多收咗，或者錯收咗嘅錢」。