公務員加薪｜華員會促追補累積通脹　疫後若拒分享成果難提升士氣

公務員調薪其中一個參考因素、2023年薪酬趨勢調查初步結果周三（17日）出爐，扣除遞增薪額後，高中低層公務員淨指標錄正數，分別為2.87%、4.65%及4.5%。華員會會長利葵燕今日（18日）在電台節目表示，認為薪酬趨勢調查指標未能反映過去累積通脹，不少公務員反映購買力下降，形同減薪，建議政府加幅應追回疫情凍薪兩年通脹，「疫情困難時要公務員分擔，疫後好轉又唔提分享，難以令人信服、難提升士氣。」



▼5月17日 薪酬趨勢調查報告結果出爐▼



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疫情期間凍薪兩年 去年加幅未追到通脹 利葵燕：差唔多等於減薪

華員會會長利葵燕在電台節目表示，十分關注通脹問題，指公務員在疫情期間已凍薪兩年，去年加幅仍未追到通脹，稱不少公務員反映購買力縮水，「差唔多等於減薪」，強調現時公務員人手短缺，空缺額達1.6至1.7萬個，「好多人話兩個人要做三個人嘢」，因此公務員士氣相當重要。

華員會料公務員加薪幅度滯後超過5%

她表示，公務員加薪幅度追不上通脹是鐵一般事實，料滯後超過5%，華員會不排除要求政府追補累積通脹指數。她指政府雖有財赤，但整體財政穩健，疫情結束後經濟開始復蘇，也節省一大筆防疫開支，建議政府應補回疫情期間的通脹指數，認為屬於克制做法，亦相信社會可理解，「疫情困難時要公務員分擔，疫後好轉又唔講分享，難以令人信服、難提升士氣。」

疫情困難時要公務員分擔，疫後好轉又唔講分享，難以令人信服、難提升士氣。 華員會會長利葵燕

利葵燕。（資料圖片）

公務員總工會相信指標準確反映私人市場薪酬情況

公務員總工會主席馮傳宗則表示，相信今次指標已準確反映私人市場薪酬情況，屬於客觀及重要指標，值得政府參考，也同意按今次指數作為實際加幅。不過，他稱因去年行會決定劃一加薪2.5%，與當時的指數有差距，加上近年公務員空缺及離職問題顯著，薪酬調整作為政府管理公務員團隊工具之一，有理由提出更積極、更具競爭力的加幅，以吸引及留住人才。