首長級編外職位81個　最長做到2029年　公務員薪酬年度開支916億

公務員事務局今日（17日）回覆立法會質詢時表示，政府首長級公務員常額職位有1482個，由本年度起計6個財政年度的首長級編外職位有81個，後者的職位到期日有三成在下年度到期，有一個做到2028至29年度。按開支而言，上述常額職位年薪及每年員工的開支總額為82億元，編外職位的同一開支總額為4.3億元。

至於2022至23年度全體公務員編制職位數目為19.7萬個，年度個人薪酬開支為916.7億元。



現時公務員編制為19.7萬個。（張浩維攝）

社福界立法會議員狄志遠今日書面質詢政府公務員編制數字。公務員事務局局長楊何蓓茵書面回覆表示，截至5月2日，首長級公務員常額及編外職位的編制分別為1,482及81個，其中常額職位按薪級中點估計的年薪開支及每年員工開支總額（包括薪金和員工附帶福利開支）分別約為34億元及48億元；編外職位按薪級中點估計的年薪開支及每年員工開支總額（包括薪金和員工附帶福利開支）則分別約為1.8億元及2.5億元。上述職位並不包括法官及司法人員及廉政公署人員。

首長級公務員編外職位有81個

上述1,482個首長級常額職位中，近八成屬首長級薪級點第一（D1）或二級（D2），即月薪15.1萬元或17.9萬元，21個屬首長級薪點第八級（D8），即月薪29.5萬元。至於81個首長級編外職位的到期日，由2023至24年度起計至2028至29年度，依次有6、26、19、21、8和1個，即是近三成職位在2024至25年度到期。

至於過去五個財政年度，每年新增的首長級公務員（包括常額和編外職位）數目，最多的一個年度為2018至19年的48個、最少是2019至20年度的10個，最新的2022至23年度有29個（當中8個為編外職位）。

上年度公務員薪酬開支916億元

今天薪酬趨勢調查委員會公布2023年薪酬趨勢調查報告，得出高、中、低級公務員薪酬趨勢淨指標介乎2.87%至4.65%。換句話說，待行政長官會同行政會議拍板後，全體公務員將獲得加薪。據楊何蓓茵同日回覆立法會質詢的數字可見，過去五年的公務員編制職位數目及相應的個人薪酬開支，其中在2022至23年度編制職位數目有19.7萬個，包括公務員、法官及司法人員、廉政公署人員，以及駐外地區的經貿辦在當地聘請的人員，涉及年度的個人薪酬開支為916.7億元。