酒吧違停業令續營業　東主經理指囚9周太重　上訴獲減刑至3及2周

尖沙咀一間樓上酒吧於2020年4月疫情期間，在酒吧停業令下繼續營業。酒吧的董事和女經理被裁定違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》，被判囚9星期。兩人就定罪和判刑提出上訴。高等法院法官今(22日)駁回定罪上訴，並認為須判即時監禁，以儆效尤，但原審判刑期明顯過重，改判二人分別入獄3及2星期。



兩名上訴人：林鉑泓(酒吧東主)，吳騰(女，酒吧經理)。他們被控於2020年4月10日，作為餐飲業務負責人，沒有遵從指示關閉金馬倫道華懋金馬倫中心三樓「Virgo」酒吧。

上訴人林鉑泓及女吳騰。(資料圖片)

爭議店內部部份地方與酒吧有別

上訴人爭議原審裁判官裁定涉案場所是「酒吧」時，忽略一些客觀事實，如該店有些地方與一般酒吧有別，場所持有的酒牌，其業務性質列明為「Bar and restaurant」，案發時亦有供應食物給客人等。

官指提供食品與酒吧小食相符

惟法官認為，原審裁判官可考慮案發時的環境情況，如場所內的範圍、攞設、售賣酒類比例等推論。法官認為，涉案場所可供應旳食物，與一般酒吧會供應的小食相符；此外，林在警誡下亦以「酒吧」形容其店舖，因而認為，原審裁判官裁定涉案場所主要售賣酒精飲品，並供客人就地享用，其裁決合情合理。

女經理認生意困難搏一搏

判刑方面，上訴人指案發時飲食業被疫情弄得叫苦連天，他們希望可以營業幫補租金，故決定拉下半閘，只做熟客生意。女經理吳騰被捕後亦稱，社運令生意困難，意圖「博一博」。她不肯定經營模式是否犯法，但是手停口停，爲了生計，未有多想風險問題，吳並非明知故犯。

須判囚但9星期明顯過重

法官又指，涉案場所位於商廈3樓，連同25名顧客，案發時共有32人在店內，當時新冠疫情持續爆發的初期，傳播風險日益增長。法官認為，判處即時監禁，以儆效尤，是恰當的判刑，但9星期監禁屬明顯過重，考慮兩名上訴人知悉繼續營業是違法，林又是公司唯一董事及三名股東之一，吳則是受薪的僱員，認為兩人恰當刑期應分別是3及2星期。

案件編號：HCMA256/2020