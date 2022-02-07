房協引扣分制防「低價投標」　踢走一成公司　未來20年料建4萬伙

本港房屋供應緊張，公私營加緊追趕長遠建屋目標。香港房屋協會總監 (工程策劃) 楊啟裕接受訪問表示，預計未來兩年將批出14個地基及上蓋工程合約，及至2023至2024年勢打破房協最高建屋量紀錄；另房協現正規劃及興建25個發展項目，料可於未來20年建造逾4萬伙。

他提到，房協近年引入新投標機制，工程顧問合約入標者倘低於標價中位數，會因應比例扣分，甚至不獲考慮。推行以來，約有一成入標公司被扣分或遭拒諸門外。房協另應用多個先進科技及技術，包括組裝合成建築法(MiC)，提升建築質量，以迎接建屋高峰期。



房協總監 (工程策劃) 楊啟裕表示，預計未來兩年將批出合共14個地基及上蓋工程合約，另房協現正規劃及興建25個發展項目，面對建屋高峰期，房協已做好風險管理及資源規劃。 (陳淑霞攝)

房協總監 (工程策劃） 楊啟裕透露，預計未來兩年將批出合共14個地基及上蓋工程合約，2023至2024年勢打破房協最高建屋量紀錄；另房協現正規劃及興建25個發展項目，料可於未來20年建造逾4萬個單位，大部分於10年內落成，涉約2.8萬個單位。

他續指，面對建屋高峰期，確保準時按值及維持建屋質量是一大挑戰，房協已做好風險管理及資源規劃，以應對未來工作量，包括從招標制著手，以及善用科技提升質量監控及管理效率。

他表示，自2019年中起，房協引入工程顧問合約「標價質素評分」新機制，防止入標公司以不合理低價爭取合約，冀可杜絕當中衍生的質量問題風險，若標價大幅低於所有標價的中位數會被扣分，甚至會被取消資格，高於20%者會扣減6分，高於30%者則減8分，如此類推，高於50%或一半則會被DQ。楊啟裕相信此屬業界內首創做法，他續說，自推行以來，約有10%入標的工程顧問被扣分或未獲開標。有入標公司更因為扣分而由中標變落標。

房協亦於2020年於部分工程項目招標引入「雙信封制」，按工程設計技術及價格兩個層面評審投標者建議書，確保中標者擁有足夠技術及資源完成工程。

房協指，預計未來兩年將批出合共14個地基及上蓋工程合約，2023至2024年將是房協最高建屋量年度。(資料圖片)

房協表示，近年已積極應用先進科技及嶄新建築法，提升建築質量監控。楊啟裕提到，組裝合成建築法(MiC)主要分為兩大施工部分，先由工廠預製組件，再運送至工地裝嵌。楊啟裕表示，房協早於3年前開始引入相關建築技術，現正於轄下兩個工程項目，包括乙明邨長者屋及洪水橋資助出售房屋以先導方式試行，前者是本港首個採用鋼製組件組裝合成興建的長者房屋項目，樓高10層，合共提供64個長者單位 ，料於明年落成。洪水橋資助出售房屋則是首個採用混凝土組裝合成興建的資助出售房屋項目，樓高27層，提供300個單位，將於2024年中落成。

乙明邨長者屋是房協組裝合成建築法(MiC)的先導項目之一，樓高10層，合共可提供64個長者單位 ，料於明年落成。(資料圖片)

他續指，MiC可縮短上蓋建築工程在工地的建造時間，以房協項目為例，撇除前期籌備時間計算，可大約節省3個月或以上，亦可減少現場施工，有助提升質量控制、工地安全及縮短工期，並減低對附近居民的影響。成本方面，則較標書擬定價格增加約10%，但他明言，MiC仍屬新事物，預視成本必有增加，冀日後技術成熟時可望穩定回落。

古洞北安置屋邨或用組裝合成

房協正研究於個別項目使用 MiC，包括古洞北安置屋邨項目，「做緊研究同技術深化，如果適合，會積極考慮」。不過，楊啟裕表示，並非所有項目均適用有關建築技術，需視乎地盤的現場條件及附近的道路環境而定，亦需據組件大小及重量決定，他以洪水橋資助出售房屋項目為例，由於鄰近邊境，路途中亦較少隧道，較便利運輸過程。

他又表示，房協亦於MiC項目引入無線射頻識別(RFID)技術及善用衛星定位(GPS)，追蹤及跟進預製件的製造、運輸及裝嵌進度，例如洪水橋一期的資助出售房屋部分涉及的組件有 超過 1,200 個，全部於內地生產，善用相關技術可更方便監察組件工序、檢測及批核情況，做到實時物料運送及安裝紀錄，提升工程質素及效率。



此外，楊啟裕提到，房協將於兩年內，逐步於新開展的項目全面採用數碼工程監督系統的所有功能，達至無紙化及數碼化。他續說，以往在工地主要以實體文件溝通，惟未必實時，且需時審批，「但用咗數碼化之後，就一個平台處理，而且無得呃，一撳個掣已經上晒網、上曬雲端。」

房協亦將逐步應用建築信息模擬技術(Building Information Modelling - BIM) ，楊啟裕解釋，BIM可助統整建築資訊，並透過3D模型展示於同一電腦訊息平台，集設計、工程規劃、施工及資訊調控於一身。規劃師、建築師、測量師、工程師及承建商可輕易存取相關數據及信息，作分析之用例如建築物料成本，亦可互相溝通協作，更有效管理建築項目。即使項目竣工後，BIM亦有助樓宇日後的物業管理及保養維修。