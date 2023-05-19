涉非禮懷孕店員　督察認為事主想「屈錢」　指對方演技十足

已婚督察涉非禮懷孕女店員，並圖付逾百萬元求不予追究而被控，案件今(19日)在九龍城法院續審，被告繼續自辯。他指，案發前和事主X談話，對方突讚自己身材好，他聽到此「咸濕嘢」感尷尬。X之後主動透露自己將離職，要求被告幫助。惟他不欲談此話題，想離開但遭阻擋去路，X更「溫柔」稱：「喂啊…喂…」。被告庭上質疑「你俾人非禮會咁嗌咩？」。被告認為X是想「屈錢」，並評價對方「表情好豐富，演技十足」、「做戲都唔洗咁」。



被告李卓賢，33歲，被控一項非禮罪，及一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪，指他於2021年11月23日，在香港九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期的一間店舖內，非禮X；並向X及Y提議給他們金錢，以換取X不追究他涉非禮的案件。

指X突稱讚自己身材好 被告感尷尬

被告續自辯，他當日到涉案店舖內找X取貨，但由於他事前喝了兩杯「Whiskey Highball」，故行為有點失常，查看貨品時將每一個貨架的門均打開。他之後脫下口罩飲包裝飲品，與X再談及孕婦「谷奶」，指X換了衣服後「都誇張喎」，意指她懷孕一事難以再向其熟客隱瞞。惟X此時突然稱讚自己身材好，被告聽罷感尷尬，僅揶揄了一句「隆胸」便轉移話題。被告對此在庭上稱：「我同你講生仔嘢，你就講咸濕嘢」，指X早前的說法「係老屈嚟根本」。

被告續指，他之後到休息室內查看未公開發售的貨品，X則在內飲水。期間X稱：「我就黎唔做啦，阿哥，你唔係唔幫阿妹啊！」。被告感此話題「好煩」，故兩度轉移話題。X此時或因覺得被告未有聆聽其說話，變得「扁嘴、想喊咁」。被告自言不懂得扮X當時的表情，稱：「佢表情好豐富，演技十足」。被告當時隨即說了一聲「妖」，再用左手食指由左至右在左胸前向上揮。

被告認為X想「屈錢」 形容「做戲都唔洗咁」

被告之後想離開狹窄的休息室，但遭X阻擋了他的去路，被告遂舉手向X揚一揚，X隨即發出聲音：「喂啊…喂…」。被告在庭上形容她當時的聲音很「溫柔」，稱：「你俾人非禮會咁嗌咩？我就叫行開、救命啦」，又指認為X是想「屈錢」。

X後來「攝」到被告的右邊，被告將她撥開，隨即站上一張軟凳上，更欲爬上桌子上，X則不斷說「喂啊」並拉扯被告。被告在庭上講及此事，突然離開證人位，站起身示範當時的動作。被告續指，X其後取回手機狀似想打電話，同時對著空氣繼續「喂啊」，但當時被告與X沒有任何觸碰。被告在庭上評價稱：「做戲都唔洗咁」。

案件編號：KCCC218/2022