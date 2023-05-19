涉非禮懷孕店員　督察稱遭「叉大動脈」才跪地　開價一億免被打

已婚高級督察涉非禮懷孕三個月女店員，並圖付逾百萬元求不予追究而被控，案件今（19日）在九龍城法院續審。被告自辯時強調未有非禮事主X，認為當時遭設局。惟他遭事主丈夫Y「叉大動脈」才會跪地，強調：「唔係做錯跪低，係俾人打到跪低」，又指因為知道對方有財政困難，才會提出付「一球」，甚至一億，好讓Y不要再施襲；被告又斥X「演技精湛」，而他「當局者迷」，案發時真的當事主為朋友，事後才發現對方經常向他提及錢。



被告李卓賢，33歲，被控一項非禮罪，及一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪，指他於2021年11月23日，在香港九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期的一間店舖內，非禮X；並向X及Y提議給他們金錢，以換取X不追究他涉非禮的案件。

被告李卓賢涉嫌在尖沙咀美麗華廣場一店內非禮一名懷孕女店員。

指警方不一定要即時拘捕犯人 指「721拉人都係事後先拉啦！」

被告續自辯，他稱曾聽其他人指Y（X丈夫）很不喜歡購買涉案貨品的客人，其政治取向更屬深黃，喜歡上街表達訴求。至於案發當日，Y捉緊被告不讓他離開，被告則認為他早前雖曾推X一下，但並不會構成非禮罪，所以叫X向Y解釋清楚事件。被告稱：「我覺得佢地有misunderstanding（誤解），甚至係一個setup（陷阱）」。被告又解釋指，警方不一定要即時拘捕犯人，謂：「721拉人都係事後先拉啦！」，自言：「自己知道自己無犯法，點解唔走得？」

被告續指，Y當時使用的暴力越來越升級，而涉案閉路電視「消失的4秒」正正是Y對被告「叉大動脈」的時間，被告因而才大喊「救命」。提及當時為何會跪下，被告則強調：「唔係做錯跪低，係俾人打到跪低」，稱這只是「Natural reaction（自然反應）」。

為令事主丈夫不再施襲 才提出付逾百萬元 甚至提出支付一億

被告又指，當時為了令Y放開他，他什麼也有說，包括讓Y打一身、支付「一球」或「兩球」、為他兒子供書教學等。被告指他當時受酒精影響，因為知道X一家有財政壓力，故希望透過「投其所好」，讓Y不要再施襲。被告補充指，他當日甚至提出過支付一億，但其實他的銀行戶口當時只有40萬。問及他事後逃跑的原因，被告反問對方：「我想問你，如果你俾人打，你走唔走？」

控方之後展開盤問，質疑被告和X的友誼未受不同的政見影響。被告聞言指X「演技精湛」，而他「當局者迷」，他事發後查看兩人過去兩年的WhatsApp紀錄，更「做晒footnotes」交給律師，才發現兩人的聊天內容大部份都關於金錢，稱：「一個人為咗錢同你扮friend有咩咁出奇」，又指：「呢個人真誠定虛偽？佢既演技可以去藝人訓練班training」。

同意事主和丈夫沒有接受他提出支付金錢解決事件 但指「騙徒既技倆唔係咁簡單」

控方另質疑，被告早前指X的目的是想「屈錢」，但當被告提出可支付金錢解決事情時，X和Y均沒有接受。被告同意，但強調：「騙徒既技倆唔係咁簡單」。

控方續指，他的妻子事發前曾WhatsApp問他是否仍在加班，被告則回答是並快將回家。控方因而質疑，被告寧願花兩小時在涉案店舖取貨，也不回家陪妻子及年幼的女兒。被告則解釋指，因為當時X不斷叫被告幫他，因為當日該店的營業額不夠，被告更反問控方：「我幫嗰朋友，你想interpret啲咩野？」

被告另補充，他當時的確有幫X買數千元的貨品。裁判官聞言稱：「咁你咪走得？」，被告則指X仍叫他不要離開。控方再追問：「咁你都可以走？」，被告解釋指X當時已落了半閘，且X稱有事要和他說，故未有離開。

案件編號：KCCC218/2022