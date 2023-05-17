港燈調低燃料調整費　6月減6仙至每度電85.7仙　料調整費高峰已過

日前就港島凌晨多處停電向政府提交調查報告的港燈，今日（17日）宣布，繼本月每度電提供1.1 仙「燃料費特別回扣」後，將進一步調低6月份的燃料調整費6仙，6月份每度電將減至85.7 仙，回落至低於3月時的水平。該公司預料，燃料調整費高峰期已過。



▼ 5月15日 港燈就停電調查報告會見傳媒 ▼



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電費將回落至低於3月的水平

港燈發言人回應傳媒查詢時表示，繼今個月每度電提供1.1 仙「燃料費特別回扣」後，將進一步調低 6月份的燃料調整費，由5月份每度電91.7仙，下調6仙，至6月份每度電85.7 仙。

發言人表示，隨著國際燃料價格持續回落，港燈的燃料調整費也按機制下調。經調整後，6月份燃料調整費將較3月份每度電86.4 仙的水平為低。

發言人補充，除非市場有重大變化，相信燃料調整費高峰期已過。根據管制計劃協議，燃料調整費實報實銷，港燈公司不會從中獲利。

上月人為錯誤 致港島停電近一句鐘

4月19日凌晨，港島多區電壓驟降，多幢大廈、交通燈及街燈電力中斷，歷時48分鐘。港燈早前調查時確認，事發原因是數碼港電力開關站人為駁錯後備電纜而導致故障，在事發後一個月，終在本周一（15日）向機電署提交報告。