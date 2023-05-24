港府擬建造業引入外勞　工會調查逾八成工友反對　人手不足是假象

消息指，政府計劃透過特別計劃，在建造業輸入過萬名勞工，涉及不同工種，包括紥鐵工和搭棚工等。香港建造業總工會今日（24日）公布調查稱，逾八成受訪工友反對輸入外勞，有約77%人認為輸入外勞會造成本地工人失業。工會質疑，建造業界人手不足只是資方製造的假象，只是希望以輸入外勞降低成本。



香港建造業總工會今日（24日）發佈調查指過八成人不贊成輸入外勞。（洪芷菁攝）

香港建造業總工會今年4月20日至5月3日進行問卷調查，訪問了 608 名工友。調査結果發現，有 81.3%人不贊成輸入外勞，有八成半人認為，輸入外勞將會影響工種發展；76.8%人認為輸入外勞政策對本港建造業造成影響本地工人失業。

建造業總工會理事長黃平指出，香港現時有60萬註冊工人，其中只有24.2萬工人屬於熟練技工、半熟練技工，超過36萬為普通工人。他相信若能將餘下普通技工培訓為半熟練技工，能紓緩人手不足問題。他又認為，政府應有序推出公務工程，避免多項工程同期展開，令工友「一時飽死、一時餓死」。

港九搭棚同敬工會理事長何炳德質疑，建造業人手不足是假象，他舉例指香港在1997年前，搭棚工人需求大，僱主會大幅加薪吸引更多人手，不惜由800元日薪，增加到2000至4000日薪。不過，按現時僱主招聘工人薪金所見，僅佔正常薪金水平一半，所以沒有人願意應聘，如扎鐵工人，按工會標準應為日薪約2600至2700元，但僱主只給2000至2200元。

工會建議政府有序推出工程，避免多項工程同期展開，縮減爭搶相同工種技術工人的機會，減少工人出現「一時飽死，一時餓死」苦況，亦可解決人手不足。此外，工會建議將限時「日薪制」改以「日薪/月薪雙軌制」方式，解決因開工不足而影響收入問題，吸引新人與青年入行。

工會又建議，政府可推出「一技多能」政策，讓工人掌握一門或多門技術，如坭水批盪工人掌握砌磚、鋪瓦技術。另外，政府應增撥資源在新技術及「智能建築」培訓，如「組裝合成」建築法（MiC)、「建築資訊模型」（BIM)。另外，政府應增加就業選配工作，讓市民得到更多招聘消息，及透過相關工會設立招聘中心，為轉工的工友提供職位選配服務。並且提供青年人專業培訓，例如推動大轉校開設更多相關學科，早作人才儲備專業培訓。