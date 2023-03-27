建造業議會安全論壇　主席稱工業意外責無旁貸冀業界安全說到做到

建造業每年有約20多宗死亡意外，工地安全備受關注。建造業議會今日（27日）舉辦「 CEO安全論壇2023」，探討業內各持份者的安全角色及責任、建築設計安全等議題，約180業界領袖及專家到現場參與。



建造業議會主席何安誠在論壇上細數多宗工業意外，當中提及安達臣道天秤意外中，一名死者母親質問「點解工地安全咁差」，遭指罵近一小時。因此，他提醒業界「自滿係安全最大嘅敵人。」並促到業界要「walk to talk（說到做到）」，在論壇結束後要走進工地向其他業界持份者推廣工地安全資訊。



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天秤死者家屬質問何安誠：「點解工地安全咁差」

建造業議會今日在會展舉辦「 CEO安全論壇2023」，有約180業界領袖及專家到現場參與論壇，另有逾3,000人收看網上直播。

建造業議會主席何安誠在論壇上細數多宗工業意外，也提及該會為去年9月安達臣道天秤工業意外中22歲死者母親潘媽媽籌得170萬元，在見面時被她質問「點解工地安全咁差」，並指罵近一小時，他自言作為建造業議會主席是責無旁貸。他續提醒業界「自滿係安全最大嘅敵人。」、「要確保安全，唔係假設安全。」

建造業議會主席何安誠在論壇上細數多宗工業意外，提醒業界「自滿係安全最大嘅敵人。」（江麗盈攝）

業界建議推工人扣分制

他又提到，70%死亡事故與前線工友及管工行為有關，他強調直接解僱工人或管工無助於改變工地文化，建議僱主為工友制定計劃，幫助他們改變行為。在討論環節，則有業界建議盡快推動工人扣分制，希望有壓力令工人關注工地安全。

建造業議會建造安全專責委員會主席彭一邦指，業內每年發生約20多宗死亡意外，這些意外背後都牽連一個家庭，「我哋做得夠唔夠呢？」強調業界要從意外學到教訓，不可重複行為導致再出意外。

他續提到，工業意外檢控可以說是「10個9個都告公司」，而勞工處就去年9月安達臣道地盤天秤倒塌的工業意外，共提出67項檢控，除涉及多間公司，也涉及個人，以往較少見，他相信因為使用天秤有很清晰的工作指引，列明不同單位及人的職責。

建造業議會建造安全專責委員會主席彭一邦指，希望未來與勞工處商討，將該會出版的參考指引納為工作守則。（江麗盈攝）

他指出，建造業議會就提升安全提出四大方向，包括執行持份者角色及責任，該會現時也已出版多份相關參考指引，他希望未來與勞工處商討，將這些指引納為工作守則。

勞方指上層工地安全訊息未有效送至工友

工業傷亡權益會總車事蕭倩文也有出席論壇，並在討論環節中指，現時業內雖然很多「上層」很想推動工地安全，但認為上層與前線間有割裂，暫時見不到上層想推動的工地安全訊息有效傳達予前線工友，希望業界繼續思考相關問題。

她續表示，知道業界有聲音反對提高職安健罰則，她表明提高工地安全要多管齊下，提高罰則只是其中一個辦法。她又認為現時的討論很多時集中在前線工人，但她認為「安全教育每個人都要接受」，並建議應該在從小開始相關的安全教育，培養安全及危機意識。

論壇上有幾位講者，分別談及業內各持份者的安全角色及責任、臨時工程管理、建築設計安全、利用科技提升工地安全等議題。

其中華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興提到，建築設計有助提升職業安全，譬如樓宇如設有平台，日後保養維修便不一定需要高空工作。他又指，金屬棚架比竹棚安全得多，惟礙於成本，業界仍較多採用竹棚，他也在結尾時呼籲：「設計可保護到未來施工，唔好製造危險工作環境，希望大家即刻做。」