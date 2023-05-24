國泰風波｜工會向會員發電郵：對空服員面對諸多失實指控感到痛心

國泰航空有空中服務員涉歧視非英語乘客風波，在國泰周二（23日）晚解僱涉事三人後仍未完全平息，內地續有網民聲稱曾遭國泰空服員冷待。國泰空中服務員工會（FAU）今日（24日）向會員發內部電郵指，對空中服務員現時正面對諸多失實指控及網上謠言感痛心，又指根據機艙服務指引，機組人員遇到偷拍情況，可禮貌地要求乘客删除，對方若拒絕更可通知機長等。工會又指，本期望國泰會就事件提供指引及指導支援，遺憾最終得到「令人傷感的消息」。



根據《香港01》獲得一份由國泰空中服務員工會今日向其會員發出的電郵，提到理解現時會工有多心灰意冷（disheartened），並堅信同事在人手短缺、疲憊排更及「有競爭力」薪酬等情況下，仍致力提供優質服務；電郵指，正如公司強調，空中服務員應包容並接納不同生活模式及多元文化，並稱雖然空中服務員或不懂乘客的語言，但相信仍會盡力溝通並互相尊重。

工會稱原期望國泰提供指引及指導支援：「最終卻換來不幸的消息」

電郵指，對現時空中服務員面對許多失實指控及網上謠言感到心痛，並稱工會原期望國泰可就事件提供指引及指導支援，但最終卻換來不幸的消息。

工會稱服務指引列明可要求刪除未經同意下被攝內容

工會提醒會員，無論發生什麼，空中服務員應知道自己的權利。工會在信中列出根據機艙服務指引，倘機上有乘客偷拍，可有禮貌地要求對方刪除，若乘客拒絕則可通知機長或機艙經理要求乘客刪除，否則可通知地勤安保人員在飛機降落後提供協助。工會又指，根據相關安全手冊，國泰應對不守規矩乘客採取「零容忍」政策，並確保員工在處理相關事件時，是得到公司的全面支持。