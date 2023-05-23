國泰風波｜空中服務員涉歧視非英語乘客　國泰解僱三名空姐

撰文：陶嘉心
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國泰航空有空中服務員涉歧視非英語乘客風波繼續發酵，國泰航空兩度發聲明道歉，並暫停涉事員工飛行任務，國泰今晚（23日）公布經調查後，即時解僱涉事的三名空姐。行政總裁林紹波發表聲明，再次向受影響的乘客和社會各界表示誠摯的歉意。

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林紹波：對違反行為「零容忍」　親自領導小組全面檢討

林紹波表示，已完成對於事件的調查，並依據公司的規章制度，解聘三位涉事的空中服務員。他重申，對於個別員工嚴重違反公司規章制度及道德準則的行為，國泰航空將秉持「零容忍」的態度，絕不姑息。

他表示，為了避免同類事件再次發生，將親自領導跨部門的工作小組作出全面檢討，重新審視服務流程、人員培訓和相關制度，進一步提升國泰航空的服務品質。他稱更重要的，「是確保所有國泰員工必須尊重來自不同背景及文化的旅客，在所有的服務地區均提供專業且一致的服務」。

國泰航空行政總裁林紹波聲明（全文）

作為國泰航空行政總裁，我謹代表國泰航空，就有關旅客在5月21日國泰航班CX987上的經歷，再次向受影響的乘客和社會各界表示誠摯的歉意。

目前，我們已完成對於事件的調查，並依據公司的規章制度，對三位涉事的空中服務員予以解聘。在此，我想再次重申，對於個別員工嚴重違反公司規章制度及道德準則的行為，國泰航空將秉持“零容忍”的態度，絕不姑息。

為了避免同類事件再次發生，我將親自領導跨部門的工作小組作出全面檢討，重新審視我們的服務流程、人員培訓和相關制度，進一步提升國泰航空的服務品質；其中最重要的，是確保所有國泰員工必須尊重來自不同背景及文化的旅客，在所有的服務地區均提供專業且一致的服務。

我們感謝社會各界對於國泰航空的持續關注和監督，我們必將以此為鑒，努力為旅客提供更加滿意的旅行體驗。

國泰行政總裁林紹波稱絕不姑息對嚴重違反公司規章制度及道德準則的行為，將親自領導跨部門的工作小組作出全面檢討。（資料圖片／廖雁雄攝）
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