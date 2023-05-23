國泰風波｜空中服務員涉歧視非英語乘客　國泰解僱三名空姐

國泰航空有空中服務員涉歧視非英語乘客風波繼續發酵，國泰航空兩度發聲明道歉，並暫停涉事員工飛行任務，國泰今晚（23日）公布經調查後，即時解僱涉事的三名空姐。行政總裁林紹波發表聲明，再次向受影響的乘客和社會各界表示誠摯的歉意。



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林紹波：對違反行為「零容忍」 親自領導小組全面檢討

林紹波表示，已完成對於事件的調查，並依據公司的規章制度，解聘三位涉事的空中服務員。他重申，對於個別員工嚴重違反公司規章制度及道德準則的行為，國泰航空將秉持「零容忍」的態度，絕不姑息。

他表示，為了避免同類事件再次發生，將親自領導跨部門的工作小組作出全面檢討，重新審視服務流程、人員培訓和相關制度，進一步提升國泰航空的服務品質。他稱更重要的，「是確保所有國泰員工必須尊重來自不同背景及文化的旅客，在所有的服務地區均提供專業且一致的服務」。

國泰航空行政總裁林紹波聲明（全文）

作為國泰航空行政總裁，我謹代表國泰航空，就有關旅客在5月21日國泰航班CX987上的經歷，再次向受影響的乘客和社會各界表示誠摯的歉意。

目前，我們已完成對於事件的調查，並依據公司的規章制度，對三位涉事的空中服務員予以解聘。在此，我想再次重申，對於個別員工嚴重違反公司規章制度及道德準則的行為，國泰航空將秉持“零容忍”的態度，絕不姑息。

為了避免同類事件再次發生，我將親自領導跨部門的工作小組作出全面檢討，重新審視我們的服務流程、人員培訓和相關制度，進一步提升國泰航空的服務品質；其中最重要的，是確保所有國泰員工必須尊重來自不同背景及文化的旅客，在所有的服務地區均提供專業且一致的服務。

我們感謝社會各界對於國泰航空的持續關注和監督，我們必將以此為鑒，努力為旅客提供更加滿意的旅行體驗。