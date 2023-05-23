國泰風波｜空姐指公司無禁工作時閒聊　工會前主席指要時刻保專業

國泰航空有空中服務員涉歧視非英語乘客風波繼續發酵，國泰航空兩度發聲明道歉，並暫停涉事員工飛行任務。有現職空姐表示，一般情況下會以英語接待乘客，亦會視乎其語言轉換頻道，若未能順利與對方溝通，則會另覓同事以相應語言幫助。她又提到，公司沒有明文禁止工作期間私下閒聊，「但大家都會識做。」



國泰空服員工會前主席關笑華則稱，空姐應時刻保持專業，任何情況下均不應作出歧視，若查明屬實，則應按既定機制嚴肅處理，但認為不必作出解僱，「可以先畀個機會。」



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有現職空姐表示，接受入職訓練時獲教授以英語作為首要的待客語言，「同客人講嘢通常都用英文先，再睇吓佢講咩語言，再自己adjust （調整）」，若遇有不擅英語乘客，或未能順利溝通，「會搵講到嗰個語言嘅同事協助。」如果對方只能說普通話，她自己會「轉Channel （語言頻道）」與其溝通，「會盡量講，但我啲普通話都係唔鹹唔淡。」

她指公司沒有明文禁止空中服務員閒聊，「但大家都會識做，會細細聲。」若有名人為座上客，又可否上前合照？她說，一般會由負責招侍的空服員上前禮貌作出請求，「如果客人想休息，唔想嘅話，我哋係絕對唔會打擾。」

該空姐又提到，未聞及有同事歧視內地乘客，但過往曾有空中服務員涉種族歧視，最終被公司解僱。她說，被投訴或違紀的同事一般會遭停職，再接受紀律聆訊，處分通常分為口頭或書面警告，但甚少聽聞會被即時解僱，「除非十分嚴重啦。」

該空姐又指，現時人工偏低，加上公司併入已結業的港龍航空航線後，工作量大增，「人工同工作量唔成正比」，結果離職者眾，人手嚴重不足，員工已不勝負荷。她曾試過派飛機餐的途中，遇上有內地客人發難指未獲派餐，且多度按掣召喚空服員不果，「但其實係派到佢嗰陣，佢訓咗，問咗兩句都唔醒，之後大家都忙住派餐，根本無時間應佢，「（人手不足）其實係根本問題，令到唔能夠提供更好嘅服務畀客人。」

關笑華則曾任職國泰空姐36年，她指作為空中服務員，應時刻保持專業。（資料圖片/李澤彤攝）

國泰工會前工會前關笑華：應該要知道隔牆有耳

曾任職36年空姐的國泰空中服務員工會前主席關笑華則表示，空姐應保持專業，亦要明白有文化差異，對客人予以尊重，在航班私下閒聊時亦應慎言，「應該要知道隔牆有耳，要小心講嘢。」她又提到，不論在任何情況或場合下，亦不應作出歧視行為。過往多年的飛行經驗中，她說從未聽聞有同事歧視內地客，「最多都係笑吓自己聽錯佢講嘢，唔會有貶低或嘲笑成分。」

關笑華說，現階段未能評論事件真偽，但若查明屬實，涉事員工亦承認事件，則應按既定機制嚴肅處理，「但又唔駛去到解僱，可以畀個機會佢。」

國泰航空涉歧視風波不斷擴大，有內地乘客昨日（22日）於「小紅書」發帖投訴，提及前日由成都飛往香港的CX987航班中，有空中服務員以英文及廣東語抱怨，並取笑有內地乘客錯將「carpet（地氈）」說成「blanket（毛氈）」，更有空中服務員笑稱「if you cannot say blanket in English,you cannot have it（若你不能以英文說出毛氈，就不能獲得它）」。該乘客亦附上錄音，又指另觀察到有乘客嘗試用英文詢問如何填寫入境卡，獲不耐煩回應，亦有空中服務員涉以廣東語向同事表示乘客「聽不懂人話」（以粵語播放的廣播）。

國泰航空隨後兩度致歉，指涉事空中服務員已停職，表明公司將於三日內公布處理結果。不過，內地網民則「不買帳」，內地官媒亦接連就事件發文炮轟。