國泰風波｜空姐指公司無禁工作時閒聊　工會前主席指要時刻保專業

國泰航空有空中服務員涉歧視非英語乘客風波繼續發酵,國泰航空兩度發聲明道歉,並暫停涉事員工飛行任務。有現職空姐表示,一般情況下會以英語接待乘客,亦會視乎其語言轉換頻道,若未能順利與對方溝通,則會另覓同事以相應語言幫助。她又提到,公司沒有明文禁止工作期間私下閒聊,「但大家都會識做。」



國泰空服員工會前主席關笑華則稱,空姐應時刻保持專業,任何情況下均不應作出歧視,若查明屬實,則應按既定機制嚴肅處理,但認為不必作出解僱,「可以先畀個機會。」



有現職空姐表示,接受入職訓練時獲教授以英語作為首要的待客語言,「同客人講嘢通常都用英文先,再睇吓佢講咩語言,再自己adjust (調整)」,若遇有不擅英語乘客,或未能順利溝通,「會搵講到嗰個語言嘅同事協助。」如果對方只能說普通話,她自己會「轉Channel (語言頻道)」與其溝通,「會盡量講,但我啲普通話都係唔鹹唔淡。」

她指公司沒有明文禁止空中服務員閒聊,「但大家都會識做,會細細聲。」若有名人為座上客,又可否上前合照?她說,一般會由負責招侍的空服員上前禮貌作出請求,「如果客人想休息,唔想嘅話,我哋係絕對唔會打擾。」

該空姐又提到,未聞及有同事歧視內地乘客,但過往曾有空中服務員涉種族歧視,最終被公司解僱。她說,被投訴或違紀的同事一般會遭停職,再接受紀律聆訊,處分通常分為口頭或書面警告,但甚少聽聞會被即時解僱,「除非十分嚴重啦。」

該空姐又指,現時人工偏低,加上公司併入已結業的港龍航空航線後,工作量大增,「人工同工作量唔成正比」,結果離職者眾,人手嚴重不足,員工已不勝負荷。她曾試過派飛機餐的途中,遇上有內地客人發難指未獲派餐,且多度按掣召喚空服員不果,「但其實係派到佢嗰陣,佢訓咗,問咗兩句都唔醒,之後大家都忙住派餐,根本無時間應佢,「(人手不足)其實係根本問題,令到唔能夠提供更好嘅服務畀客人。」

關笑華則曾任職國泰空姐36年,她指作為空中服務員,應時刻保持專業。(資料圖片/李澤彤攝)

國泰工會前工會前關笑華:應該要知道隔牆有耳

曾任職36年空姐的國泰空中服務員工會前主席關笑華則表示,空姐應保持專業,亦要明白有文化差異,對客人予以尊重,在航班私下閒聊時亦應慎言,「應該要知道隔牆有耳,要小心講嘢。」她又提到,不論在任何情況或場合下,亦不應作出歧視行為。過往多年的飛行經驗中,她說從未聽聞有同事歧視內地客,「最多都係笑吓自己聽錯佢講嘢,唔會有貶低或嘲笑成分。」

關笑華說,現階段未能評論事件真偽,但若查明屬實,涉事員工亦承認事件,則應按既定機制嚴肅處理,「但又唔駛去到解僱,可以畀個機會佢。」

國泰航空涉歧視風波不斷擴大,有內地乘客昨日(22日)於「小紅書」發帖投訴,提及前日由成都飛往香港的CX987航班中,有空中服務員以英文及廣東語抱怨,並取笑有內地乘客錯將「carpet(地氈)」說成「blanket(毛氈)」,更有空中服務員笑稱「if you cannot say blanket in English,you cannot have it(若你不能以英文說出毛氈,就不能獲得它)」。該乘客亦附上錄音,又指另觀察到有乘客嘗試用英文詢問如何填寫入境卡,獲不耐煩回應,亦有空中服務員涉以廣東語向同事表示乘客「聽不懂人話」(以粵語播放的廣播)。

國泰航空隨後兩度致歉,指涉事空中服務員已停職,表明公司將於三日內公布處理結果。不過,內地網民則「不買帳」,內地官媒亦接連就事件發文炮轟。