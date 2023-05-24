國泰風波｜工會最新聲明：從源頭正視問題　冰封三尺非一日之寒

國泰航空空中服務員涉歧視非英語乘客風波未平息，國泰周二（23日）公布已解僱涉事三人，國泰空中服務員工會今晚（24日）發聲明指，就機上發生不愉快事件導致三名空中服務員被解僱深表遺憾，促公司從源頭正視問題，重建合理工作環境以提升員工士氣，並形容「冰封三尺非一日之寒」。



正式聲明發出前，國泰空中服務員工會已向會員發內部電郵指，對空中服務員現時正面對諸多失實指控及網上謠言感痛心，又指根據機艙服務指引，機組人員遇到偷拍情況，可禮貌地要求乘客删除，對方若拒絕更可通知機長等。



工會對三名空服員被解僱表示深切遺憾

國泰空中服務員工會晚上發表聲明指，就近日國泰航機上發生的不愉快事件，導致三名空中服務員解僱深表遺憾。聲明指，國泰擁抱多元文化及視野，其中空中服務員亦來自不同國家，空服員一向尊重以及平等對待所有來自不同國家的乘客，為不同文化背景的乘客提供殷切的服務，並遵從公司指引，以英語為官方語言及經公司考核合格的語言與乘客溝通。

工會：人手不足及薪酬過低等致士氣低落 衍生機艙服務投訴

工會指，疫情過後旅客人數隨着航班逐漸恢復而持續上升，公司仍未有於每班航班恢復原有人手切合實際需要。公司更漠視前線航空業工作人員人手及資源不足、工作量大幅上升以及薪酬過低等問題，令同事士氣無比低落，亦因而衍生有關機艙服務的投訴。

工會：網上有呼籲作挑釁空服員行為 同事現感極度惶恐

工會強調，「冰封三尺非一日之寒」，促請公司從源頭正視問題，重建合理工作環境，提升員工士氣。工會又提到，對於網上公開呼籲其他乘客作出挑釁空中服務員並作出攝錄的行為，嚴重滋擾同事工作，現時同事們承受巨大心理壓力，感到極度惶恐。

工會公開要求國泰航空公司給予明確指引，包括如何保障前線空中服務員在不受無理干擾下，順利完成航班所有服務。

工會向會員發電郵：對空服員面對諸多失實指控感到痛心

根據《香港01》較早前獲得一份由國泰空中服務員工會今日向會員發出的電郵，提到理解現時會工有多心灰意冷（disheartened），並堅信同事在人手短缺、疲憊排更及「有競爭力」薪酬等情況下，仍致力提供優質服務；電郵指，正如公司強調，空中服務員應包容並接納不同生活模式及多元文化，並稱雖然空中服務員或不懂乘客的語言，但相信仍會盡力溝通並互相尊重。

電郵指，對現時空中服務員面對許多失實指控及網上謠言感到心痛，並稱工會原期望國泰可就事件提供指引及指導支援，但最終卻換來不幸的消息。

工會稱服務指引列明可要求刪除未經同意下被攝內容

工會提醒會員，無論發生什麼，空中服務員應知道自己的權利。工會在信中列出根據機艙服務指引，倘機上有乘客偷拍，可有禮貌地要求對方刪除，若乘客拒絕則可通知機長或機艙經理要求乘客刪除，否則可通知地勤安保人員在飛機降落後提供協助。工會又指，根據相關安全手冊，國泰應對不守規矩乘客採取「零容忍」政策，並確保員工在處理相關事件時，是得到公司的全面支持。