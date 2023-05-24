國泰歧視風波｜廣東話、普通話非空服員必學語言　英語才是關鍵

國泰航空鬧出歧視內地人風波，國泰行政總裁林紹波於事發後今日（24日）首度現身，就事件致歉，並提到空服人員本身非常國際化，將來會檢討空服人員的組合，以及其語言能力，更會在大灣區招聘見習飛行員及空服員。

事實上，普通話從來都並非國泰空服員的必須語言，甚至廣東話亦不是，根據國泰的招聘廣告，成為空服員的語文要求，是必須操流利英語，以及一種亞洲語言，當中包括日語、韓語，換言之，中文並非必要條件。有國泰員工表示，本身有部份空服員來自東南亞，即使部份工作多年，取得香港永久性居民身份證，亦未必懂得中文；而且員工內部的培訓，都是以英語為主。



國泰空服員的招聘要求（國泰航空網頁截圖）

中文並非空服員必要語言

根據國泰的招聘廣告，現時聘請空服員時，並無限其國籍，除了年滿18歲、高中學歷，以及身高等要求，亦需要操流利英語，以及一種亞洲語言，包括廣東話、普通話、印尼語、印度語、日語、韓語，或泰語等。按此要求，即是空服員必須懂得英語，但未必懂得普通話及廣東話。不過招聘廣告亦提到，操流利普通話為優勢。

有國泰員工表示，正如林紹波所言，國泰的空服人員非常國際化，包括不同國籍，由於語言上偏重英文，中文並非必需，故過往聘用了不少東南亞人士，例如菲律賓、馬來西亞等。事實上，現時國泰亦正刊登招聘廣告，特意招聘馬來西亞人。

該員工指，外籍空服員即使在港工作已久，甚至已取得香港永久性居民身份證，亦未必懂得中文，始終中文於國泰並非必須語言。員工指，過往港龍仍未結業時，其實大部份內地航線都由港龍經營，而港龍的空服員主要以港人組合，基本上都懂得兩文三語，與內地客的溝通問題較少。

不過國泰始終是面向國際的航空公司，該員工認同有需要聘用外籍空服員，單靠華人經營其他國際航線時，亦會遇到其他溝通問題，故國際化始終有其必要。員工又指，本身空服員的名字牌，有寫上該名員工所說的語言，即使是華人臉孔，本身亦未必擅長普通話，其名牌可能只寫上英語及粵語，故會優先以相關語言溝通。

培訓只有英語內容

另一名員工亦指，培訓期間並無廣東話及普通話訓練，只有「service language」，而且全英語，「無任何一個單元是與中文有關。有時好難要求到我哋點樣有禮貌地講廣東話，我哋都係用自己判斷去講自己既廣東話，更加唔好講普通話，有幾多個係真講到真正流利嘅普通話？」

今日林紹波見傳媒時，有記者追問空服員的語言要求，林指將親自領導跨部門工作小組作全面檢討，重新審視服務流程、人員培訓和語言能力，並檢視不同可能性，「國泰航空我哋嘅空服人員已經係非常之國際化，有唔同嘅語言技能，我哋將來都會檢視我哋空服人員嘅組合，同埋佢哋嘅語言能力，各方面我哋都唔會排除。」