港鐵票價︱交諮會張仁良：新調整機制更充分回應市民對利潤關注

巴士公司及港鐵早前相繼申請加價，交通諮詢委員會今日（9日）討論專營巴士營辦商的加價申請及港鐵票價調整機制的檢討結果，主席張仁良在會後表示，港鐵新的票價調整機制能更充分回應市民對港鐵票價調整與其利潤及服務表現掛鈎的關注，當中物業發展利潤掛鈎對將來票價調整帶來複合的效果，長遠地惠及所有乘客。



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指1.2%票價特別扣減降低港鐵票價基線

交通諮詢委員會今日（9日）討論專營巴士營辦商的加價申請及港鐵票價調整機制的檢討結果。交諮會主席張仁良指已聽取政府及港鐵講解票價調整機制的檢討結果，他指委員會歡迎優化後的機制，認為能更充分回應市民對港鐵票價調整與其利潤及服務表現掛鈎的關注，同時顧及港鐵公司應有的財政穩健性，以應付不斷上升的維修及資產更新開支。

他續指新機制中與香港物業發展利潤掛鈎的生產力因素及今年的1.2%票價特別扣減會降低港鐵票價的基線，並對將來票價調整帶來複合的效果，長遠地惠及所有乘客。而委員亦注意到檢討方案會將今年的港鐵票價調整幅度降低約六成至2.3%，相信在疫後復蘇的經濟下可一定程度減輕市民的負擔。

張仁良又表示討論巴士的加價申請時會考慮市民的接受程度、負擔能力、巴士營辦商的服務表現、過去和預測的財務狀況等，再由方程式運算得出的加幅參考數據。

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