政府研打擊濫用2元乘車優惠　港鐵、九巴稱有查票及機制處理

60歲或以上的長者、及合資格殘疾人士現時享有2元乘車優惠。特首李家超昨日表明，會針對可能出現的濫用情況，要求在執法方面加大力度。港鐵表示，一直安排工作人員檢查車票，並會按機制處理濫用。九巴也表示，一向按照政府要求，執行查票及查核乘客身分的工作，並會不時派員實地監察調查。



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3元乘車優惠是否可行? 港鐵：政策由政府主導

李家超早前指，針對可能濫用2元乘車優惠的情況，要求各相關機構加大執法力度。據悉政府是針對打擊不合資格人士濫用優惠的問題，而被視作另類濫用的「長車短搭」則並非政府要打擊的目標。

港鐵行政總裁金澤培今日（24日）在周年大會前表示，不希望有人濫用任何優惠計劃，如發現有人濫用，會即時徵收罰款，如情況嚴重，更有可能作出檢控。

港鐵主席歐陽伯權表示，港鐵一直有安排工作人員檢查車票，會有機制處理濫用。就有議員建議將2元乘車優惠調整至3元乘車優惠，他表示政策是由政府主導，港鐵會全力配合。

九巴也回應指，九巴及龍運屬2元乘車優惠、即長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃，涵蓋的公共交通工具之一。而九巴及龍運一向按照政府要求，執行查票及查核乘客身分的工作。

九巴續指，當車長及其他身穿制服的前線員工懷疑有乘客濫用時，會要求提供證明文件核實身分，如證實未能符合享用優惠的資格，會要求對方繳付恰當車資。九巴亦會不時派員進行實地監察調查。