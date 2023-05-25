國泰風波｜朱敏健稱說笑非歧視抗辯理由　無心之失非免除責任因素

國泰航空有空中服務員涉歧視非英語乘客風波尚未平息，平機會主席朱敏健今（25日）於港台節目《千禧年代》表示，若服務提供者向顧客列出若干條件，並因對方不達標拒提供服務，因而構成差別待遇，或涉及「間接歧視」；倘當中不涉差別侍遇，但若言論涉及種族冒犯，即使非當面講或純屬講笑，仍有機會構成種族騷擾或種族中傷。朱敏健又指，無心之失並非歧視行為的抗辯理由，但強調須依據個案始能判斷。



平機會主席朱敏健。（余俊亮攝/資料圖片）

朱敏健表示，若服務提供者向顧客列出若干條件令其未能符合，並據此不提供服務，繼而構成不公平或較差待遇，有機會涉及「間接歧視」。朱敏健強調，無心之失並非脫除責任因素，但可減輕相關責任。

他又指，語言本身非種族歧視受保障特徵之一，但語言與種族有密切關係，若因語言引伸至差別待遇，始有機會構成種族歧視，但他強調須據個案研判。

被問到若僅屬私下言論，且不涉影響服務，朱敏健指，如果未有構成差別待遇，則不屬間接歧視，但若有旁人聞言後感到不舒服或被侮辱，按現有法律規管下，則有機會構成《種族歧視條例》下的種族騷擾或種族中傷。他續說，即使非當面說出相關言論，或純屬私下講笑，「但如果畀受眾聽到，對他人營造到不受歡迎環境，都會跌入種族騷擾或種族中傷。」他強調，須視乎個案實際調查，始能作出判斷。

不過，值得注意的是，現時《種族歧視條例》並不包括「族內歧視」，朱敏健表示，平機會已於2021年向政府提交報告建議修訂《種族歧視條例》，並提出加入「族內歧視」建議，亦多次與政制及內地事務局、律政司及立法會作多次溝通，惟至今尚未達到共識，他希望能盡快完成修例。

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國泰行政總裁林紹波於周二（23日）發表公開聲明，表示解僱3名涉案宜服員。（國泰小紅書圖片）

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