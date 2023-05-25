臥底警酒吧行動被認出　遭禁錮圍毆兼嘗搜身的滋味　6男認罪候判

便衣警到酒吧作臥底行動時被中學同學認出，酒吧內的人包括職員及顧客，即群起包圍警員，並被禁錮超過40分鐘，期間不但被人拳打腳踢，有人更提意要他體驗「被搜身的滋味」，要他脫光衣服及交出財物，及看他手機內容等。最後酒吧負責人要警員答應當沒有來過才獲放行。警員往驗傷時發現有一條肋骨骨折。曾施襲的6男，今(25日)在區域法院承認非法禁錮及傷人等罪，有被告求情時稱當時只想保障酒吧權益，反遭法官謝沈智慧斥：「邊個叫你犯法啫。」案押後至下周三(31日)判刑。



部份被告有宣稱三合會案底

6名被告：蔡浩寅（24歲，DJ）、李偉軍（28歲，酒吧負責人)、麥偉樂（29歲，侍應）、江唐希（26歲，地盤工）、胡家俊（27歲，運輸工）及鮑俊鏗（23歲，無業），承認於2021年12月19日，在尖沙咀赫德道11號地庫喜點酒吧，非法禁錮警員27471。胡另承認同日同地襲擊該警員致他受嚴重傷害。庭上透露，6名被告均有案底，部份人宣稱有三合會背景。

6名被告承認禁錮及襲擊傷人等罪。

被酒吧DJ認出是中學同學

案情指，警員27471（下稱：事主）為一名臥底警員，案發當日凌晨4時許，他喬裝顧客到涉案酒吧收集情報。其後酒吧職員稱有警察查牌需暫停營業。事主準備離開時，酒吧DJ的蔡浩寅認出事主是其中學同學，蔡並說：「你條死差佬。」又問事主是否來執法，事主否認，蔡大叫：「依度有差佬！」

現場有人稱我最憎差佬

事主隨即被逾10人包圍，眾人並要事主交出身份證，他遭人拉扯及用間尺狀物襲擊，他曾衝到後門，但遭酒吧侍應麥偉樂阻擋，在場的鮑並拉跌事主說：「我最憎差佬！」事主再被4至5人腳踢，他嘗試逃走但被鮑拉回酒吧，並躺在地上遭人拳打腳踢。事主要求離開被拒，鮑更說要「慢慢玩」。之後事主坐在沙發上被10人圍毆，他拒絕交出身份證及手機，遭胡拳打眼睛。

事主被困房間脫光衣物搜身

事主最終交出財物，江建議讓事主「體驗被警察搜身的滋味」。隨後，事主由酒吧負責人李偉軍和運輸工人胡家俊帶入一房內，他們要事主脫去衣服及將個人財物放在桌上，期間李掌摑事主兩次著他動作快些。事主照辦，胡便向他拍照，李則查看其手機內容，兩人亦問及事主所屬隊伍，及到酒吧目的等。約10分鐘後，房外有人著事主穿回衣服，李稱他只是「搵食」，叫事主不要搞他的酒吧，並當作從來沒有來過。

左邊一肋骨骨折並有創傷後遺症

事件持續約40分鐘後，事主獲准離開後到急症室診治，發現左邊一條肋骨骨折。他經心理評估後，證實患有創傷後遺症。6名被告翌月被捕，其中胡稱他只是一名顧客，曾拳打事主肚部兩次，但出手時不知對方身份。

法官謝沈智慧質疑被告們亦有妨礙司法公正之嫌。(資料圖片)

官質疑被告們妨礙司法公正

辯方律師準備求情時，法官打斷說：「佢哋咁激動做咩？⋯警員唔可以去飲嘢？就算佢真係做臥底，如果係正當酒吧正當經營，有乜嘢好驚呀？查牌係經常發生嘅事啦，咁緊張做乜嘢？係度做緊非法勾當，當時唔畀得人知啊？」法官又指，從蔡撰寫的求情信可見，涉案酒吧當時違法經營，直指被告所為：「仲唔係妨礙司法公正？」

被告求情反被官斥

江求情指他案發時自覺有責任保障酒吧利益，法官即反駁：「邊個叫你犯法啫？犯法，警員來查，就可以禁錮佢、打佢、侮辱佢，保障個處所喇？」律師遂指胡其時未了解事情，並曾叫人停手，法官即指胡當時有問事主所屬隊伍，亦有份施襲，反問：「叫人唔好打，佢自己又打？」

心理評做指事主曾嘗試自殺

法官問及事主的臥底行動，控方指事主當時並非執行違防疫規例的行動，但整個行動因本案而終止。事主亦拒絕索取創傷報告，法官透露心理報告指事主一度失聰，曾嘗試自殺。控方回應，警方心理醫生未見事主自殺念頭與本案有關。

案件編號：DCCC 731/2022